Portugal extradita a Marruecos a sospechoso de facilitar la inmigración irregular a España

El hombre, cuya nacionalidad no fue precisada, era reclamado por las autoridades judiciales marroquíes por hechos que se remontan a mayo de 2022 y por los que podría ser condenado a 20 años de prisión, según un comunicado de la PJ difundido hoy.

El sospechoso fue detenido el pasado enero en la zona de Cascais, en las proximidades de Lisboa, y, tras comparecer ante un juez, permaneció en prisión a la espera de que concluyera el procedimiento de extradición.

Su entrega a Marruecos fue realizada a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Policía Judicial.

La detención se produjo después del arresto, en diciembre de 2025, de otro ciudadano extranjero reclamado por la Justicia marroquí por el mismo delito y que, según la PJ, habría actuado junto al hombre entregado este jueves.

El otro sospechoso ya había sido extraditado a Marruecos en enero de este año.