Portugal y EE.UU. lanzarán un foro empresarial para impulsar el comercio y la inversión

El denominado CEO Fórum Portugal–Estados Unidos reunirá a representantes de ambos Gobiernos y a dirigentes empresariales de sectores como la tecnología, las plataformas digitales, la energía, las infraestructuras, la industria farmacéutica, la salud, la defensa y la industria aeroespacial.

Las autoridades indicaron que la primera edición del foro se celebrará en Lisboa "al margen de la Web Summit", que tendrá lugar del 9 al 12 de noviembre, aunque el Gobierno luso no ha concretado el día del encuentro empresarial.

La iniciativa concreta un compromiso asumido en la 52ª Comisión Bilateral Permanente, celebrada en Lisboa en enero de 2026, y dará al sector privado un papel activo en la identificación de prioridades y oportunidades de cooperación económica, según un comunicado del Ejecutivo luso.

Rubio ya adelantó el jueves, en su rueda de prensa conjunta con Rangel en Lisboa, que ambos países preparaban este mecanismo para superar obstáculos burocráticos y transformar sus vínculos empresariales en más inversión, empleo y crecimiento a ambos lados del Atlántico.

El secretario de Estado describió a Portugal como una "puerta de entrada ideal" para las tecnológicas estadounidenses en Europa, por sus cables submarinos, su energía asequible, sus reservas de minerales críticos y sus grandes centros de datos.

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Según las cifras expuestas por Rubio, los inversores estadounidenses invirtieron más de 20.000 millones de dólares en Portugal el año pasado, mientras que las empresas portuguesas destinaron más de 2.000 millones a Estados Unidos.

Rangel destacó, por su parte, la creciente presencia de compañías portuguesas en el mercado estadounidense y el peso del turismo de EE.UU.: sus visitantes generaron casi el 11 % de los ingresos turísticos portugueses en 2025 y ocuparon el tercer puesto entre los visitantes extranjeros durante el primer trimestre de 2026, según indicó.

En el comunicado difundido este viernes, Rangel defendió que la cooperación transatlántica contribuye a la prosperidad, la innovación y la competitividad, y pidió que esta asociación avance en sintonía con los valores, principios y objetivos compartidos en la Unión Europea.

El ministro de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, afirmó que Portugal aspira a consolidarse como una plataforma de inversión e innovación entre Europa y Estados Unidos.

Las iniciativas del foro tendrán carácter de recomendaciones y respetarán los marcos jurídicos nacionales y europeo, la soberanía regulatoria y los intereses estratégicos de ambos países, incluida la protección de tecnologías sensibles, precisó el Gobierno portugués.