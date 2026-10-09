Principal bloguero militar ruso detenido en Montenegro durante visita a monasterio

"El jefe del proyecto, Mijaíl Zvinchuk, realmente fue detenido en Montenegro junto a otros ciudadanos de Rusia", señaló Rybar en un mensaje publicado en la red de mensajería.

El medio indicó que los rusos "estaban en el territorio de este país de modo legal y oficial: en particular tenían previsto grabar un vídeo del monasterio de Cetiña, para el cual fue solicitado permiso oficial".

"En estos momentos el equipo del proyecto está en contacto con el Ministerio de Exteriores de Rusia, que busca solucionar esta situación. Por cuanto no tuvo lugar violación alguna de la legislación local, esperamos la liberación de todos los detenidos", aseveró Rybar.

El canal de Telegram, que cuenta con cerca de 1,6 millones de suscriptores, aseveró que continuará publicando sus mensajes "sin cambios" y que informaría del desarrollo de la situación en la nación balcánica.

Según los medios montenegrinos Vijesti y Pobjeda, Zvinchuk fue detenido esta mañana junto a su esposa y varios empleados del canal en la localidad de Risan, ubicada en el municipio de Kotor, en el suroeste del país, por la policía local, que alegó haber abortado "acciones híbridas" vinculadas a la propaganda del Kremlin.

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El director de Rybar, exempleado del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, creó el canal junto a su colega Denís Schukin.

Según The Bell, el canal habría sido financiado en su momento por Yevgueni Prigozin, fundador del grupo de mercenarios Wagner y protagonista de la revuelta militar que puso en jaque al presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2023.

Zvinchuk fue sancionado por Reino Unido por su apoyo a la guerra en Ucrania y el Departamento de Estado de EE.UU. le incluyó en la lista de personas vinculadas a la injerencia rusa en las elecciones.