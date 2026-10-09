Radiografía del choque comercial: China y la UE miden sus fuerzas en Pekín

El comisario ya mantuvo el jueves una reunión con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, en la que pidió resultados "tangibles" tras "tres meses intensivos de interacciones".

Estas son las claves del momento comercial entre Pekín y Bruselas:

Bruselas llega a esta ronda con un mensaje central: la relación económica con China es "insostenible" por un déficit comercial que alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, un 15,3 % más que el año anterior.

Sefcovic ha repetido en Pekín que su objetivo es "comenzar a reequilibrar" esa relación y ha pedido resultados "tangibles" tras "tres meses intensivos de interacciones" con sus interlocutores chinos.

El acceso al mercado chino es otra queja estructural de las empresas europeas, que denuncian obstáculos regulatorios, trato desigual en contratación pública, exigencias de localización y dificultades para competir en igualdad de condiciones con firmas nacionales.

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Antes de reunirse con Wang el jueves, Sefcovic dijo haber escuchado directamente a empresas europeas en China y resumió su mensaje en dos prioridades: más acceso al mercado y mayor seguridad económica.

La Cámara de Comercio de la UE en China advirtió recientemente de que el país asiático pierde atractivo como mercado de consumo y gana peso como plataforma industrial y exportadora, lo que agrava las tensiones con sus socios.

Según el Financial Times, China rechazó antes de la visita una solicitud europea para restringir voluntariamente sus exportaciones de vehículos híbridos al bloque.

Bruselas quería limitar esas exportaciones a alrededor del 15 % del mercado comunitario, frente a más de un tercio actualmente, y estudia una posible salvaguardia que permitiría fijar cupos y aplicar aranceles elevados al volumen restante.

La UE busca reducir dependencias críticas de China en materias primas fundamentales, tierras raras, baterías, semiconductores, vehículos eléctricos, biotecnología y tecnologías de la información.

La Eurocámara pidió esta semana investigar posibles conductas coercitivas chinas en tierras raras, insumos cuya producción y procesamiento Pekín controla, y considerar el uso del instrumento anticoercitivo, en una resolución no vinculante que advirtió de que la relación con China estaba en un "punto crítico".

La visita coincide con una ofensiva política en Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han pedido esta semana a la Comisión Europea nuevos instrumentos de protección frente a prácticas comerciales desleales.

Entre las ideas planteadas figuran un instrumento de diversificación para limitar dependencias de determinados proveedores y un procedimiento de urgencia que permitiría, en casos extremos, excluir a terceros países del mercado único europeo.

La Comisión ha recibido la propuesta como una "contribución valiosa" al debate sobre riesgos geoeconómicos y desequilibrios globales, y el asunto será tratado por los líderes europeos la próxima semana.

China acusa a la UE de "politizar" el comercio y de avanzar hacia el "proteccionismo" y ha pedido a Francia y Alemania que no empujen al bloque a recurrir "a la menor ocasión" a herramientas "restrictivas".

Pekín advirtió asimismo de que responderá con firmeza si se introducen medidas "discriminatorias" contra empresas o productos chinos.

Entre las posibles respuestas chinas figuran investigaciones antidiscriminación, pesquisas sobre seguridad de las cadenas industriales y de suministro, o investigaciones sobre el impacto de subvenciones extranjeras, herramientas que Pekín presenta como una forma de defender sus intereses frente a medidas externas.

China ya ha recurrido en los últimos años a expedientes contra productos europeos, como la investigación antisubvenciones sobre determinados lácteos de la UE, abierta después de que Bruselas aprobara aranceles a los vehículos eléctricos chinos, en un intercambio de medidas que también ha afectado a otros sectores como el de productos químicos.