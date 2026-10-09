Rubio urge a una reforma electoral en Venezuela al recibir a la opositora Dinorah Figuera

"De cara a la próxima ronda de conversaciones, que comienza el 14 de octubre, el secretario instó a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral, lo que sentaría las bases para elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Según la nota, Rubio y Figuera "reafirmaron su compromiso de aprovechar el impulso de las conversaciones y convertir esta oportunidad histórica en un cambio democrático duradero para el pueblo venezolano".

El jefe de la diplomacia estadounidense recibió a Figuera, quien presidió la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015 y ahora encabeza, en representación de un bloque opositor, el diálogo con el chavismo impulsado por Washington.

Su interlocutor es el chavista Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, que se encuentra fuera del país, no participa en esas conversaciones.

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Rubio elogió el "valiente liderazgo" de Figuera en el diálogo iniciado el pasado agosto y celebró "los progresos tangibles alcanzados" en las dos primeras rondas de contactos.

En particular, destacó los avances hacia una Corte Suprema de Justicia independiente, la liberación de más de 1.200 presos políticos, el levantamiento de la censura a varias webs de medios de comunicación y el proceso de reforma de la llamada Ley de Odio, utilizada para la represión.

La reunión se produjo en medio de crecientes críticas a la Administración Trump por parte de quienes consideran que Washington está más interesado en el petróleo venezolano que en la transición democrática del país.

Trump selló el pasado septiembre en Nueva York su alianza con Delcy Rodríguez, en un encuentro inédito celebrado poco después del acuerdo petrolero por el que Estados Unidos controlará una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

Mientras tanto, el equipo de Machado denuncia que las autoridades venezolanas han impedido hasta en siete ocasiones su regreso al país por vía aérea y marítima, las tres últimas desde Panamá.

Al recibir este viernes a Figuera en su oficina, Rubio afirmó que el diálogo debe incluir a todos los sectores de la sociedad y "sin duda tiene que resultar en elecciones libres y democráticas" lo antes posible.

Subrayó, no obstante, que no basta con celebrar comicios, sino que también es necesario "establecer las instituciones necesarias para mantener esa democracia".

"Este esfuerzo tiene nuestro apoyo, el de los más altos niveles del Gobierno norteamericano, y creo que es importante enfocarse en eso. Le deseamos toda la suerte", declaró ante la prensa.

Figuera agradeció a Estados Unidos haber abierto "este camino de esperanza para Venezuela" el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

La opositora sostuvo que el esfuerzo que lidera "es un proceso posible" y destacó que cuenta con "el acompañamiento de Estados Unidos". También agradeció a Washington las inversiones en el sector petrolero venezolano desde la captura de Maduro.

Según un documento difundido por el Departamento de Estado, la próxima ronda del diálogo debe concluir el proceso de selección del Tribunal Supremo y abordar la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la recuperación del oro venezolano resguardado en el Reino Unido.

Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela se celebraron el 28 de julio de 2024. El CNE proclamó la victoria de Maduro sin publicar las actas electorales, mientras que la oposición denunció un fraude y reivindicó el triunfo de Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado.