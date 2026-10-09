Socialdemócratas, Izquierda y Verdes negociarán coalición en noreste alemán donde ganó AfD

Tras dos semanas de contactos preliminares, los emisarios de los tres partidos han recomendado a sus respectivas cúpulas que se entablen negociaciones formales, tras haber elaborado un borrador que podría sentar las bases de un acuerdo de coalición, según informó la cadena regional pública NDR.

Algunos aspectos de este documento incluyen el fortalecimiento de la democracia a través de más formatos de participación ciudadana y consultas populares; la creación de una comisión parlamentaria para investigar redes de extrema derecha, o avances en digitalización y reducción de burocracia para impulsar la economía.

"Los contactos preliminares han demostrado que nos unen temas y objetivos que nuestro país ahora necesita: una economía fuerte y buen trabajo, una vida asequible y cohesión social", declaró según NDR Manuela Schwesig, líder socialdemócrata en Mecklemburgo-Antepomerania y actual jefa de Gobierno, cuyo partido se hizo con 29 escaños.

El colíder regional de La Izquierda, Hennis Herbst, cuya formación logró cinco escaños en el Parlamento regional, destacó que el futuro tripartito apostaría por la justicia social en lugar de por los recortes que realiza el Ejecutivo central de cristianodemócratas y socialdemócratas.

Claudia Müller, jefa del grupo parlamentario verde, integrado también por cinco diputados, instó por su parte a asumir de forma conjunta responsabilidad por el futuro de la región, en la que las tres fuerzas fueron las únicas que aparte de la ultraderecha obtuvieron representación parlamentaria.

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Pese a la popularidad de Schwesig, la AfD logró imponerse al SPD por 38,2 frente al 35,5 % de los votos, pero sin obtener mayoría absoluta, con 32 de 71 escaños totales.

La Unión Cristianodemócrata (CDU) -el partido del canciller alemán, Friedrich Merz- se quedó fuera del Parlamento regional con el 4,9 % -una situación inédita desde la fundación de esta formación- al igual que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), populista de izquierdas, con el 4,8 % y el Partido Liberal (FDP) con un 1,0 %.

SPD, Izquierda y Verdes disponen para formar Gobierno de un plazo de cuatro semanas a partir del próximo 20 de octubre, fecha en la que se celebrará la sesión constituyente del nuevo Parlamento regional.