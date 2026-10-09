Supremo argentino suspende derogación de la Ley de Tierras Rurales decretada por Milei

En un fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal dictó una medida cautelar que suspende los efectos de un artículo de un decreto firmado a finales de 2023 por Milei que, entre otras cosas, derogó la Ley de Tierras Rurales, aprobada por el Parlamento en 2011 y que establece límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Tras la publicación del decreto, dos organizaciones recurrieron a la Justicia en contra de ese artículo: el Centro de Excombatientes en las islas Malvinas (Cecim) de la ciudad bonaerense de La Plata y la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambientalista de la ciudad de Bariloche, en la sureña provincia de Río Negro.

El pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema -con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo a pedido del Cecim, que había invocado la protección de la soberanía del país.

En aquel fallo, la Corte determinó que el centro de excombatientes no tenía legitimación para hacer un reclamo judicial contra el decreto presidencial.

Esa decisión del Supremo desató un fuerte rechazo popular y la oposición acordó avanzar en un proceso parlamentario para anular el decreto de Milei, pero no solo en lo referido a la Ley de Tierras sino en su totalidad, incluyendo así artículos que contemplan la desregulación en asuntos tan diversos como comercio exterior, alquileres, servicios privados de salud y tarjetas de crédito.

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En medio de la creciente polémica, los jueces supremos se convocaron de urgencia para tratar el reclamo judicial hecho por la Asociación Civil Árbol de Pie, que invocó la protección del derecho constitucional a un ambiente sano.

Tras esta decisión del máximo tribunal, se mantiene la vigencia de la Ley de Tierras hasta que los tribunales inferiores analicen el reclamo de Árbol de Pie.

El fallo fue dictado por Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Rosenkrantz votó en disidencia.

Tras conocerse el fallo del Supremo, algunos parlamentarios de la oposición han ratificado que promoverán de todos modos una sesión en el Congreso el próximo jueves para anular el decreto en su totalidad.