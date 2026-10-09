Tropas rusas llegan a Bielorrusia para participar en ejercicios de alianza postsoviética

"Tras la llegada al lugar de las maniobras los militares comenzaron a preparar el equipamiento bélico y las máquinas de combate para los ejercicios prácticos", señaló el centro de prensa de las maniobras en un comunicado citado por la agencia rusa Interfax.

Según la OTSC, "el núcleo del contingente militar ruso está compuesto por unidades de infantería motorizada y de reconocimiento, así como por unidades de comunicaciones, guerra electrónica, defensa nuclear, biológica, química y radiológica y servicios médicos, además de fuerzas de drones del Distrito Militar Central".

"Además, se desplegarán cerca de 40 unidades de equipamiento militar y especializado del contingente ruso para las misiones de instrucción y combate, incluido vehículos blindados de transporte de personal BTR-82A, vehículos todoterreno tácticos 'Ulan-1' y 'Ulan-2', cuadriciclos y motocicletas", añadió la organización.

Los militares rusos participarán en los ejercicios de comandancias y fuerzas de paz 'Hermandad Indestructible 2026' y los ejercicios de fuerzas de protección radiológica, biológica y química 'Barrera 206' se llevarán a cabo en Bielorrusia del 12 al 16 de octubre,

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó a su vez en Telegram que al país también han llegado uniformados de las repúblicas centroasiáticas de Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.

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"Se trata de ejercicios planificados que no están dirigidos contra terceros países", añadió el mando castrense bielorruso.

De momento se desconoce el número de efectivos de estos países que participarán en las maniobras, cuya celebración siempre causa inquietud a los países vecinos de Bielorrusia, particularmente Ucrania y Polonia.

La OTSC está integrada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Armenia, aunque este último se ha distanciado de la organización, a la que acusa de no haberle apoyado en su conflicto con la vecina Azerbaiyán y no participa en los ejercicios conjuntos.