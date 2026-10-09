Un juez del Supremo brasileño denuncia amenazas de muerte en redes sociales

En un mensaje en redes, el magistrado del Supremo aseguró haber recibido un informe de seguridad que denuncia numerosas publicaciones en la red social X que aluden a su persona con menciones a "fusilamiento, explosión, ahorcamiento o descuartizamiento".

Dino ocupa un asiento en la máxima instancia judicial del país desde febrero de 2024, tras ser propuesto por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en cuyo gabinete ejercía como ministro de Justicia.

Al frente de la cartera, derogó algunos de los decretos aprobados durante la Administración de Jair Bolsonaro (2019-2022), entre ellos el que flexibilizó la compra y la tenencia de armas en el país.

"El primero en ser fusilado será Dino por prohibir el acceso a armas" o "el gordo se va a llevar plomo" son algunos de los mensajes recogidos en el informe, que compila contenidos de odio que el juez achaca a una "repetición de mentiras que pretenden causar violencia".

Dino destacó que, en 37 años de servicio público, nunca fue procesado en ninguna causa judicial y aclaró que "si alguien no concuerda con las decisiones judiciales, puede apelar a instancias superiores: "No hace falta matar al juez que tomó la decisión, ni de dar discursos incitando persecuciones y agresiones", añadió.

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Dino no es el único señalado en estos discursos de odio, otros magistrados de la corte como Gilmar Mendes, Cristiano Zanin -antiguo abogado personal de Lula- o Alexandre de Moraes, así como el fiscal general del Estado, Paulo Gonet, también fueron mencionados en varios mensajes que alentaban a "hacerlos explotar".

Ante este panorama, el juez manifestó que no va a cambiar su forma de trabajar "de ninguna manera".

"Mis piernas y mis manos nunca temblaron, ni mi voz cambió", proclamó.

Asimismo, alertó del peligro que estos discursos pueden tener en la democracia brasileña: "Si un juez comienza a temer al decidir un caso ante el supuesto riesgo de sufrir persecución personal, ya no existe Poder Judicial, ni Constitución", concluyó.

La denuncia de Dino se produce en plena campaña electoral para las presidenciales del próximo 25 de octubre, cuando Lula se medirá al senador opositor Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.