Un sondeo sitúa a Chega en cabeza en Portugal y relega al Gobierno al tercer puesto

La diferencia de 1,8 puntos entre Chega y el PS se encuentra dentro del margen máximo de error de la encuesta, de 4,4 puntos, por lo que ambas formaciones están técnicamente empatadas. Más significativa es la distancia de nueve puntos entre el partido de André Ventura y la alianza encabezada por el primer ministro, Luís Montenegro.

Respecto al barómetro de septiembre de la misma empresa, Chega avanza 2,1 puntos, mientras el PS y AD retroceden dos décimas cada uno. Ventura también encabeza la clasificación de confianza para ejercer como primer ministro, con un 28 %, frente al 25 % del líder socialista, José Luís Carneiro, y el 21 % de Montenegro.

Los datos contrastan con las elecciones legislativas anticipadas del 18 de mayo de 2025, ganadas por AD con el 31,79 % de los votos y 91 de los 230 diputados. El PS consiguió el 22,83 % y 58 escaños, mientras Chega obtuvo el 22,76 % y 60 parlamentarios.

Aunque los socialistas recibieron unos 4.000 votos más, el reparto de escaños convirtió a Chega en la principal fuerza de oposición en el Parlamento. Frente a esos resultados oficiales, el sondeo coloca ahora al partido de Ventura 7,9 puntos por encima, al PS 6,1 puntos por encima y a AD 10,1 puntos por debajo.

La principal novedad política es que Chega aparece por delante tanto del PS como de la alianza encabezada por el Partido Social Demócrata (PSD), las dos grandes familias políticas que se han alternado en el poder desde la consolidación de la democracia portuguesa. De confirmarse en las urnas, supondría un cambio histórico en el equilibrio político del país.

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Aximage, empresa acreditada por el regulador portugués de los medios de comunicación, realizó el estudio los días 6 y 7 de octubre mediante 501 entrevistas por internet a residentes en Portugal. Los resultados redistribuyen a los indecisos, solo el 73 % de los consultados declaró intención de votar y la muestra no incluye a la diáspora.