Unesco premia a CARE Perú por apoyo a la educación de niñas indígenas y de medios rurales

Junto a CARE Perú fue también premiada la iniciativa marroquí 'Project Soar in a Bag', en una ceremonia celebrada en París, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Niña (11 de octubre).

Los dos proyectos fueron seleccionados por el director general de la Unesco, Jaled al Anani, a propuesta de un jurado internacional, y recibirán cada uno 50.000 dólares "para continuar con su labor en favor de la educación de las niñas y las mujeres", según transmitió la agencia de la ONU en un comunicado.

Sobre 'Niñas con oportunidades', la Unesco resaltó que, "a través de un enfoque que abarca a toda la comunidad escolar, el proyecto combina el aprendizaje socioemocional, la educación sexual integral, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM), la educación financiera, la planificación de la vida y la tutoría".

"La tasa de finalización de la enseñanza secundaria entre las participantes aumentó del 65 % a alrededor del 82 %, mientras que los casos de embarazos adolescentes notificados en los centros seleccionados se redujeron en un 50 %", indica el comunicado.

La Unesco remarcó igualmente que este modelo se ha integrado en los centros públicos, "lo que ha contribuido a reforzar su sostenibilidad y a una mayor difusión".

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Desde 2016, la iniciativa ha llegado a más de 37.000 adolescentes rurales de entre 14 y 19 años.

Por su parte, ‘Project Soar in a Bag’ busca empoderar adolescentes en Marruecos y otros lugares para que continúen sus estudios y construyan su futuro.

A través de cinco pilares -valor personal, voz, cuerpo, derechos y proyecto de vida-, el programa refuerza su confianza, sus conocimientos sobre salud y sus derechos. Además, implica a las familias y comunidades para combatir barreras como el matrimonio infantil.

En 2025, el 97,5 % de las participantes aprobó el curso escolar y el 99 % permaneció libre de matrimonio infantil.

El Premio Unesco para la Educación de las Niñas y las Mujeres fue creado en 2015, lo financia el Gobierno de China, y reconoce anualmente contribuciones destacadas e innovadoras de todo el mundo a la educación de las niñas y las mujeres.