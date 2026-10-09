Uruguay impulsa proyecto para reconocer nacionalidad de ciudadanos nacidos en el exterior

"Ese no reconocimiento generaba un conjunto de inconvenientes prácticos, uno de los más conocidos tiene que ver con la expedición de los pasaportes donde no se reconocía la nacionalidad de los ciudadanos legales uruguayos y eso genera problemas en el documento de viaje de estos compatriotas cuando se desplazan al exterior del país", dijo este viernes en conferencia de prensa el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En abril de 2025, el Ministerio del Interior había modificado la información consignada en los pasaportes comunes del país para cumplir con recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) respecto a la seguridad jurídica de sus portadores y había incluido, entre sus cambios, la eliminación del título 'Lugar de nacimiento'.

Meses después, el Gobierno informó que volvería a la "versión previa" de los pasaportes para sus ciudadanos tras ser advertido por Alemania, Francia y Japón de que con este documento no se les permitiría la entrada para estadías largas.

La Constitución uruguaya reconoce como ciudadano natural a los nacidos en el territorio nacional y a los hijos de estos nacidos en el extranjero, y como ciudadano legal a los nacidos en el extranjero que cumplen con los requisitos para integrarse cívicamente al país.

Díaz sostuvo que es responsabilidad del Estado resolver este problema "de una forma justa" y con "un criterio de igualdad" salvo excepciones establecidas por la propia Constitución, como por ejemplo a la hora de postularse como candidato a presidente.

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Si bien aclaró que el texto del proyecto no hace referencia a la situación de los pasaportes, este "establece que son nacionales uruguayos los ciudadanos legales y los ciudadanos naturales" y que "como consecuencia de eso, una vez que eso se apruebe, en la emisión de los pasaportes dirá que tanto los ciudadanos legales como los ciudadanos naturales son nacionales uruguayos".

El proyecto de ley será remitido al Parlamento la semana próxima y el Gobierno espera que "tenga una rápida aprobación".