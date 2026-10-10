Fujimori pide al Congreso de Perú definir si está "del lado de la violencia o de la paz"

Después de la intervención de varios ministros para sustentar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo ante la comisión de Constitución del Senado, la legisladora izquierdista Ruth Luque dijo que "el ministro del Interior parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos una reforma policial profunda" en el país.

Las palabras de Luque provocaron el enérgico rechazo de Astudillo, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y excomando Chavín de Huántar en el operativo de rescate de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en 1997, así como de otros ministros presentes.

Fujimori dijo que el ministro Astudillo fue agredido verbalmente y le expresó su "total respaldo y gratitud por su valentía".

Asimismo, agradeció a los senadores de su partido derechista Fuerza Popular y de otros grupos afines que manifestaron su respaldo al titular del Interior.

"Los perros ladran, señal que estamos avanzando", expresó la mandataria.

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Fujimori afirmó que "este es un momento de definición, hoy que estamos enfrentando la delincuencia, en la que ha habido indiferencia, no sólo contamos con la Policía Nacional y las fuerzas armadas, sino con la decisión política del Ejecutivo".

La presidenta agregó que "son momentos de definición, hay que pensar si estamos de lado de la violencia o del lado de la paz. Del lado de los agresores o protegemos a las víctimas. Del lado de Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales), Sendero Luminoso o de las fuerzas armadas y Chavín de Huántar".

Fujimori insistió en que "si queremos combatir y derrotar a la delincuencia, les pido y hago llamado al Congreso, es momento de definiciones y tenemos que saber de qué lado están, el pueblo peruano nos juzgará".

Por su parte, Luque comentó que la reacción de Astudillo fue desproporcionada porque "no hubo insulto ni falta de respeto" dado que cuestionar políticamente a un ministro es parte de su función parlamentaria.

Por su parte, el legislador izquierdista Iber Maraví, que salió en defensa de Luque, dijo que la actitud del titular del Interior era "el verdadero rostro prepotente del fujimorismo y sus aliados".

"Con su actitud matonesca se les cayó su simulada careta 'democrática' que venían utilizando solo para engañar y lograr al borde de la desesperación, sus ansiadas facultades legislativas", indicó el senador del partido Juntos por el Perú en su cuenta de la red social X.

El gobierno de Fujimori ha puesto como prioridad para avanzar en varios temas de gobierno, como el combate a la criminalidad y la atención por el fenómeno climático de El Niño, el recibir la autorización del Congreso para legislador sobre éstos y otros asuntos de Estado, lo cual ha provocado la resistencia de la oposición al cuestionar la pertinencia de esa solicitud.