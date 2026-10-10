Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 17:10

Santaní: con tristeza e indiganción despiden a Deisy Paola

Los familiares y amigos de Deisy Paola expersaron su tristeza por la muerte de la joven estudiante y piden justicia
Centenares de personas acompañaron el sepelio de la joven Deisy Paola en SantaníSergio Escobar

SAN ESTANISLAO. Con mucha tristeza e indignación, familiares y amigos despidieron a la estudiante santaniana asesinada por su expareja el pasado 8 de octubre en la ciudad de Lambaré.

Por Sergio Escobar Rober
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Los allegados lamentaron la falta de prevención de los organismos correspondientes para proteger a la joven, causando una enorme indignación al entorno familiar y amigos de la victima.

Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, es oriunda de San Estanislao y fue criada por su abuela materna, doña Narcisa Segovia, hasta que se trasladó a la capital del país por motivos de estudio.

La misma cursaba el último año de la carrera de Derecho. Los parientes cercanos comentaron que se había trasladado a la capital del país hace aproximadamente ocho años para proseguir sus estudios secundarios y universitarios.

La inhumación de los restos mortales de Deisy Paola se realizó esta tarde en el camposanto del barrio Fátima de esta ciudad, con el acompañamiento de centenares de personas que acudieron al sepelio de la joven para despedirla en su última morada, expresando la enorme tristeza por la pérdida física de la estudiante.

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Durante el sepelio de la joven victima de feminicidio los allegados cuestionaron a la actuación de la Justicia
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Familiares consternados por inacción de los organismos de seguridad

Una de las tías de la víctima, Virginia Candia, expresó su consternación por lo ocurrido y apuntó hacia los organismos del Estado como parte de los responsables del asesinato de la joven, quien había acudido a presentar una denuncia en contra de su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira, con el objetivo de evitar que la situación pasara a mayores, pero que lamentablemente no encontró el acompañamiento necesario, señaló.

Por otra parte, recordó que la víctima siempre fue una joven luchadora y estudiosa que soñaba con convertirse en abogada, trabajando de día y de noche para poder cumplir la meta deseada, pero que, desgraciadamente, no pudo culminar su carrera por la cobarde decisión de su agresor, aseveró.

En ese contexto, insistió en que, si la Justicia hubiera hecho su trabajo, en estos momentos no se estaría lamentando este suceso, pero que, como ocurre en todos los episodios, recién después del cobarde ataque y la muerte de Deisy comenzaron las acciones que debieron realizarse antes del asesinato.

“Mi sobrina siempre fue una joven luchadora y sacrificada, que trabajó desde pequeña ayudando a su familia para salir adelante, por lo que su muerte no se puede considerar como algo que ocurrió porque tenía que ocurrir. En ese sentido, los allegados de la familia responsabilizamos en gran parte a las instituciones que debieron dar seguridad y protección a Deisy Paola”, agregó.

Castigo ejemplar para el responsable

Otro pariente cercano de la fallecida, Maximino Segovia, por su parte, pidió un castigo ejemplar para el responsable del feminicidio que truncó el futuro de una joven que tenía todo por delante para formarse como persona y profesional, y que siempre buscó el bienestar de su entorno familiar, enfatizó.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

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