Meteorología anuncia lluvias y tormentas para nueve departamentos esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico hoy a las 16:40 y anuncia sobre el avance de núcleos de tormentas que se desarrollan con fuerza sobre el territorio nacional.

El reporte meteorológico señala que se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de consideración y la ocasional caída de granizos en forma puntual durante lo que resta de la tarde.

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De acuerdo con el informe oficial, el sistema de inestabilidad golpeará a al menos nueve departamentos: Concepción, San Pedro, este y noreste de Caaguazú, centro y norte de Alto Paraná, sur de Amambay, Canindeyú, oeste y norte de Presidente Hayes, sur y este de Alto Paraguay, y el este y sureste de Boquerón.

Inestabilidad que se extenderá durante el fin de semana

La meteoróloga de turno de la DMH, Ana Pereira, explicó que la masa de aire inestable se mantendrá firme sobre la región.

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Las proyecciones oficiales indican que los acumulados más importantes de agua se concentrarán principalmente en los departamentos del norte y este de la región Oriental, donde se podría superar fácilmente los 50 milímetros de manera puntual.