Video: así escracharon al presunto feminicida de Deisy frente a Fiscalía

Aldo Alexis Duarte Moreira (26), principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22), fue detenido la noche del viernes, alrededor de las 23:30, en la compañía Naranjaisy, distrito de Villeta. El mismo guardó reclusión en la comisaría de J. Augusto Saldivar hasta esta mañana que se desarrolló su declaración, para lo cual compadeció ante el Ministerio Público. A la salida de la audiencia, un grupo de personas lo escrachó por la atrocidad del crimen.

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Solo quería hablar con ella

Según las autoridades policiales que realizaron la captura, Duarte les aseguró que solo quería hablar con la joven. “Dijo que efectuó un primer disparo con intención de intimidarla y que se asustó cuando ella empezó a gritar, porque tenía prohibido acercarse a ella”, dijo anoche el subcomisario Mario Gamarra, subjefe de la Comisaría 20ª de J. Augusto Saldívar.

La autoridad afirmó que el detenido les relató que cuando la víctima volvió a pedir auxilio, “su mente se anuló” y siguió disparando. Gamarra dijo que Duarte admitió haber disparado.

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Esta versión contrasta con las imágenes de las cámaras de seguridad. El video muestra que el hombre le cerró el paso con su vehículo, que la joven intentó huir y que dos de los tres disparos se produjeron cuando ya estaba en el suelo. La autopsia confirmó que la mujer recibió dos disparos en la cabeza.