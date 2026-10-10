Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 11:06

Video: así escracharon al presunto feminicida de Deisy frente a Fiscalía

Aldo Alexis Duarte, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Giménez y que estaba detenido en la Comisaría 20ª de J. Augusto Saldívar, fue trasladado esta mañana ante el Ministerio Público para su declaración. A la salida, fue escrachado por pobladores de la zona que lo aguardaron. El mismo dijo que prefería ir a la cárcel por matar a Deysi que por violar la orden de restricción.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Aldo Alexis Duarte Moreira (26), principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22), fue detenido la noche del viernes, alrededor de las 23:30, en la compañía Naranjaisy, distrito de Villeta. El mismo guardó reclusión en la comisaría de J. Augusto Saldivar hasta esta mañana que se desarrolló su declaración, para lo cual compadeció ante el Ministerio Público. A la salida de la audiencia, un grupo de personas lo escrachó por la atrocidad del crimen.

Lea más: Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía

Solo quería hablar con ella

Según las autoridades policiales que realizaron la captura, Duarte les aseguró que solo quería hablar con la joven. “Dijo que efectuó un primer disparo con intención de intimidarla y que se asustó cuando ella empezó a gritar, porque tenía prohibido acercarse a ella”, dijo anoche el subcomisario Mario Gamarra, subjefe de la Comisaría 20ª de J. Augusto Saldívar.

La autoridad afirmó que el detenido les relató que cuando la víctima volvió a pedir auxilio, “su mente se anuló” y siguió disparando. Gamarra dijo que Duarte admitió haber disparado.

Lea más: Video: Detienen al presunto autor del feminicidio de Deisy Paola

Esta versión contrasta con las imágenes de las cámaras de seguridad. El video muestra que el hombre le cerró el paso con su vehículo, que la joven intentó huir y que dos de los tres disparos se produjeron cuando ya estaba en el suelo. La autopsia confirmó que la mujer recibió dos disparos en la cabeza.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

Artículos relacionados

Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Policiales
Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía
Ver más
Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Policiales
Video: Detienen al presunto autor del feminicidio de Deisy Paola
Ver más