Obispos paraguayos expresan "solidaridad fraterna" con Panamá tras el terremoto

"Desde la Iglesia que peregrina en el Paraguay, los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya, junto con todo nuestro pueblo, queremos expresarles nuestra más sincera cercanía, solidaridad fraterna y el más cálido afecto en estos momentos difíciles", señala una carta enviada por el presidente de la CEP, Pierre Laurent, a su par panameño, José Domingo Ulloa.

Los religiosos aseguraron que se unen "al dolor y a la incertidumbre de las familias afectadas", de los heridos y de quienes han sufrido la pérdida de sus bienes.

"Elevamos nuestra oración fervorosa al Señor de la Vida para que conceda fortaleza, serenidad y consuelo a todos los hermanos de Panamá", concluyó la misiva.

El Gobierno de Paraguay indicó el viernes que estará atento a "la evolución de la situación" en Panamá y puso a disposición su colaboración para apoyar "en lo que sea necesario" al país centroamericano, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

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De acuerdo al más reciente reporte oficial, el evento sísmico dejó 27 personas heridas, ninguna de gravedad, afectó en distinto grado 426 viviendas en las que habitan 2.130 personas, 419 escuelas, así como algunas carreteras del interior de Panamá.