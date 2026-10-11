Eslovenia vota sobre el futuro de la financiación de su radiotelevisión pública

De las otras tres consultas, dos son no vinculantes y plantean condicionar las ayudas sociales a la realización de trabajos comunitarios y retirar el derecho al voto municipal a los extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE), mientras que la tercera, sobre la reforma de las comisiones parlamentarias de investigación, es la única vinculante.

Las consultas populares en el país de la UE de dos millones de habitantes están impulsados por el gobierno, que pidió a los electores votar sí en los cuatro referendos, a los que se opone la oposición de centroizquierda.

La coalición en el poder defendió el referéndum para eliminar la cuota obligatoria con la que los ciudadanos financian la radiotelevisión pública (RTVS), al considerar que nadie debe estar obligados a pagar por un medio al que acusan de falta de neutralidad.

La oposición, por su parte, recordó que el Tribunal Constitucional avaló de forma repetida este sistema de financiación por considerarlo necesario para garantizar la independencia de la RTVS frente a los partidos políticos, especialmente los que están en el Gobierno, y los anunciantes.

El referendo ha sido criticado por asociaciones de periodistas eslovenas e internacionales, que advierten de que eliminar la cuota obligatoria sin establecer una alternativa de financiación estable debilita la independencia económica y editorial de RTVS.

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La consulta sobre la asistencia social propone condicionar la concesión de ayudas económicas a las personas en condiciones de trabajar a que realicen tareas comunitarias o de utilidad social.

Los promotores sostienen que la medida busca evitar abusos en el cobro de estas prestaciones, mientras que la oposición la considera populista y discriminatoria hacia los desempleados y recuerda que la legislación vigente ya contempla mecanismos para prevenir el fraude.

El referendo sobre el derecho de voto en elecciones locales para extranjeros se refiere a la limitación del derecho a voto en las elecciones municipales únicamente a los ciudadanos eslovenos y de los países miembros de la UE, excluyendo a los residentes con ciudadanía de terceros países.

La oposición considera que esta última consulta es contraria a la legislación ya que los referendos consultivos pueden celebrarse solo antes de la adopción de una ley, mientras que ésta ya fue aprobada en junio.

El único referéndum vinculante es sobre la nueva normativa sobre las comisiones de investigación parlamentaria, aprobada en mayo, y que la oposición considera que limita el control constitucional y reduce las garantías de las personas investigadas.

Nueve juristas de las universidades de Liubliana y Maribor advirtieron de que la reforma debilita la protección jurídica de los afectados, que solo podrían recurrir a la Justicia una vez concluida la investigación.

Los colegios electorales abrieron este domingo a las 5.00 GMT y cerrarán a las 17.00 GMT, mientras que la Comisión Electoral Estatal prevé comenzar a publicar los primeros resultados provisionales a partir de las 18.30 GMT.