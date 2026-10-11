Un crack dentro y fuera de la cancha: Diego Gómez se pone del lado de los damnificados

El temporal dejó a varias familias fuera de sus hogares en San Juan Bautista, Misiones, pero también despertó gestos de solidaridad.

Uno de ellos fue el del futbolista sanjuanino Diego Gómez, quien donó varios colchones para las personas evacuadas que reciben refugio en el cuartel de la Segunda División de Caballería, habilitado como albergue temporal.

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Actualmente, el lugar alberga a 24 personas: 13 niños, nueve adultos y dos embarazadas. De las 25 personas evacuadas inicialmente, un adulto mayor de 70 años tuvo que ser trasladado al Hospital Regional debido a problemas de salud.

El aporte de Gómez representa un alivio para las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas a causa de las intensas lluvias y permanecer temporalmente en el refugio habilitado.

El jugador, oriundo de la compañía Mburika Retã, lleva el nombre de San Juan Bautista y de su comunidad más allá de las fronteras del departamento a través de su carrera como futbolista profesional. En esta ocasión, volvió a demostrar que mantiene presentes sus raíces y el vínculo con su tierra.

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Su donación se suma a las acciones de asistencia destinadas a las familias afectadas por las inundaciones en San Juan Bautista, que permanecen en el albergue mientras esperan poder regresar a sus hogares.

Dentro de la cancha, Diego Gómez defiende los colores de Paraguay; fuera de ella, demuestra que la solidaridad también se juega en equipo.