Eurodiputado Glucksmann será el candidato socialdemócrata para las presidenciales de 2027

Glucksmann obtuvo el 66,17 % de los votos, muy por delante del primer secretario del PS, el diputado Olivier Faure, que logró el 14,5 %, y de la candidata socialista de 2007 y exministra, Ségolène Royal, con un 7 %. Los otros dos aspirantes Emmanuel Maurel y Jérôme Guedj se quedaron en torno al 6 %.

Las primarias, que también contaron con la participación del micropartido de Glucksmann, Place Publique, tuvieron que extenderse un día -iban a durar del viernes al sábado- por culpa de un ciberataque sufrido el viernes al inicio de la votación.

"Este resultado dice algo potente: una izquierda fiel a sus valores puede unir, gobernar y ganar. Puede hablar de justicia, de ecología y de República sin renunciar a nada", Glucksmann nada más conocerse el resultado.

El eurodiputado cuenta, según los sondeos, con una intención de voto en torno del 10 %, lejos aún de clasificarse a una segunda vuelta en la que se da por hecha la presencia de la ultraderechista Marine Le Pen.

En todo caso, Glucksmann podría encontrarse con otro rival de enjundia en el espectro socialdemócrata en los comicios de 2027 si finalmente el expresidente socialista François Hollande (2012-2017) decide presentarse, algo que anunciará en probablemente en diciembre. El antiguo jefe de Estado declinó participar en estas primarias.

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El ya candidato oficial del PS y de Place Publique para las presidenciales de 2027 ha logrado convencer a los algo más de 120.000 militantes y simpatizantes que participaron por sus posturas europeístas, pro-Ucrania y su rechazo categórico a aliarse con La Francia Insumisa (LFI) del izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

El fundador de Place Publique, europarlamentario desde 2019 y antiguo periodista, es hijo del filósofo francés de origen judío André Glucksmann y encarna una izquierda moderada en las antípodas de la de Mélenchon, un euroescéptico muy criticado por sus detractores debido a manifestaciones tildadas de antisemitas y acusado de posiciones a favor de Rusia y China.

Glucksmann se ha destacado en Europa por sus denuncias sobre el genocidio uigur en China y la injerencia extranjera en las democracias occidentales, en las que acusa, sobre todo, a Moscú.

Licenciado en la prestigiosa universidad Sciences Po París, Glucksmann estuvo muy involucrado en el inicio de su carrera en los movimientos democráticos de antiguas repúblicas soviéticas en Georgia y Ucrania.

De hecho, asesoró entre 2009 y 2012, al expresidente georgiano Mikheil Saakashvili (2004-2013).

Glucksmann es pareja de la periodista de origen libanés Léa Salamé, uno de los rostros más conocidos de la televisión francesa.

Salamé anunció a finales de agosto, cuando se supo que su pareja se presentaba a las primarias, que dejaba de presentar el telediario del canal público France 2 por una cuestión de imparcialidad. Ambos son pareja y tienen un hijo en común.