Francia pide a la Autoridad Palestina que rectifique su decisión de aplazar las elecciones

"Es urgente devolverle la voz y permitirle elegir a sus representantes en el marco de unas elecciones libres y transparentes, tal como se había comprometido el Presidente Abbás. De ello depende el respeto a los principios democráticos que constituyen el fundamento mismo del Estado de Palestina, al cual Francia ha reconocido", señaló la portavocía del Ministerio de Exteriores de Francia, en un comunicado.

Para París, que reconoció en 2025 a Palestina como Estado, "la renovación democrática palestina es inseparable de la preservación de la solución de dos Estados, con la cual Francia mantiene un compromiso inquebrantable".

Recordó que hace 20 años que no se celebran elecciones en el Estado Palestino -fueron unas legislativas en 2006 y presidenciales en 2005- y que, en 2021, se volvieron a aplazar la cita con las urnas.

"Francia insta a las autoridades palestinas a dar marcha atrás en su decisión y a organizar lo antes posible elecciones legislativas y presidenciales en todo el territorio de Palestina", demandó el ministerio francés.

Así, París se dijo "dispuesta, en colaboración con sus socios europeos, a acompañar el correcto desarrollo de este proceso, incluso en el marco de la misión de observación electoral de la Unión Europea".