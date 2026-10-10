Gustavo Costas sobre los separados: “Nosotros pensamos seguir con ellos”

La acción volvió para Cerro Porteño tras una semana complicada, y las penas se transformaron en sonrisas. El “Ciclón” de Barrio Obrero sanó heridas de la mejor manera posible: con una contundente goleada 3-0 frente al Sportivo Luqueño que devuelve cierta calma a una institución que venía sacudida por fuertes movimientos en su estructura deportiva.

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En la previa del compromiso, la directiva azulgrana desató un verdadero terremoto al comunicar la separación del plantel principal de nombres pesados y de gran peso en el vestuario: Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Cristhian Paredes y Abel Luciatti. Todos ellos deberán entrenarse con la reserva mientras los dirigentes buscan una salida “amistosa” a sus situaciones contractuales.

La postura del cuerpo técnico ante la decisión dirigencial

Con el eco de la medida todavía resonando en los pasillos de La Olla, el entrenador Gustavo Costas compareció ante los medios tras el pitazo final y se refirió al impacto que generó la medida institucional: “Lo que pasa es que es algo institucional, no es solamente que fueron los jugadores; entonces uno no puede hacer mucho. Cuando es institucional se te complica mucho, por eso se lo dedicamos a ellos. Nosotros pensamos seguir con ellos, con todo el grupo”.

El argentino reveló además detalles de cómo se vivió la salida de los futbolistas puertas adentro, destacando la buena relación que existía en el grupo y la visita de uno de los marginados al vestuario tras la victoria: “Por eso habíamos incorporado a los tres chicos que no estaban, los habíamos incorporado para verlos y, bueno, tirar todos juntos hasta diciembre, hasta que terminara el campeonato. Yo pienso que les dolió como a todos. Hoy estaba Juan Manuel Iturbe y le hicieron pasar al vestuario y todo. Es un grupo muy bueno, que se llevaban bien con todos; no es que había pelea ni nada, todo lo contrario. Y, bueno, les dolió como a todos”.

El “clic” anímico y el mensaje hacia lo que viene

La gran incógnita pasaba por saber cómo asimilaría el equipo este duro golpe en el plano emocional y si el rendimiento en cancha se vería resentido. Sin embargo, el conjunto azulgrana saltó al terreno de juego con una actitud arrolladora, algo por lo que el DT fue consultado directamente.

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Ante la consulta sobre si su charla previa fue la llave para cambiar el chip anímico de los futbolistas, Costas explicó cómo manejó la situación en la intimidad del plantel: “Tratamos de hablar y de poner las cosas en claro. Sabíamos lo que nos estamos jugando; todavía no es que terminó el año, podemos terminar un año y lo podemos terminar bien, felices. Así que tenemos que apuntar a eso. La vida tiene estas cosas, no solamente en el fútbol, en un montón de trabajos pasa. Y bueno, es lo que hay, tenemos que estar pensando dónde estamos, en el club que estamos y que la gente también quiere ver a este Cerro por ellos, por eso tenemos que dar mucho más todavía si queremos ganar algo”.

Finalmente, el técnico reconoció que la incertidumbre previa lo mantuvo bajo un fuerte nivel de estrés, aunque valoró la intervención dirigencial para calmar las aguas y enderezar el rumbo deportivo: “Así que es doloroso todo lo que pasó; yo estaba muy nervioso por eso, porque no se sabía cómo lo iban a tomar, cómo estaban los jugadores en la parte anímica. Si bien uno habló todo —hablamos individualmente y todos juntos, fuimos hablando—, el presidente también le comunicó a cada uno de ellos. Entonces pienso que eso los tranquilizó un poco ante todo este problema que había, “problema” entre comillas, que realmente son los resultados”.