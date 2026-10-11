La UA trata el conflicto en RDC con el presidente congoleño para buscar una solución

Tshisekedi se reunió este sábado en Kinsasa, al término de dos días de consultas, con la delegación integrada -entre otros- por tres expresidentes africanos: la etíope Sahle-Work Zewde, el keniano Uhuru Kenyatta y el botsuano Mokgweetsi Masisi.

"Es una misión fructífera, especialmente por el objetivo que persiguen: hallar una solución a un conflicto en el continente que es el más prolongado y el más costoso para todos nosotros", declaró Sahle-Work, citada en un comunicado de la Presidencia congoleña.

En la capital congoleña, la delegación se entrevistó también con otras autoridades del país y representantes de la sociedad civil.

La delegación se reunió este miércoles con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, para abordar la conflicto en el este de la RDC.

Durante el encuentro, ambas partes hablaron sobre los próximos pasos para lograr una paz "duradera y estable", así como de las principales causas del conflicto, según la Presidencia ruandesa.

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El mismo equipo mediador se reunió el lunes con el grupo rebelde congoleño Movimiento 23 de Marzo (M23, apoyado por Ruanda) en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte (este) y bajo control insurgente.

"Estos encuentros brindaron la oportunidad de escuchar diferentes perspectivas sobre el proceso de paz, la situación humanitaria y de seguridad, y las medidas necesarias para fortalecer la confianza", afirmó este miércoles la UA en un comunicado.

El conflicto se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y, semanas después, Bukavu, capital de la vecina provincia de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que Tshisekedi y Kagame firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ratificó el pacto de junio de 2025 (firmado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).