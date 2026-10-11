Las Islas Canarias reciben a 668 migrantes en 24 horas

Los dos cayucos han arribado esta tarde al puerto de La Restinga con 220 y 136 personas, entre ellas 19 mujeres adultas y 26 menores, según los datos facilitados por los servicios sanitarios y de emergencias y la Cruz Roja.

El primero de los cayucos llegados a El Hierro entró por sus propios medios al puerto de La Restinga tras seis días de navegación desde Niodior, en Senegal, con 205 hombres, siete mujeres y ocho menores.

En esta embarcación viajaban personas procedentes de Senegal, Guinea Conakri y Malí.

El segundo cayuco llegó a La Restinga varias horas después, acompañado por una embarcación de Salvamento Marítimo, con 106 hombres, 12 mujeres y 18 menores, de los cuales 18 son menores. Dos de sus ocupantes fueron hospitalizados.

Los ocupantes de esta última embarcación, procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakri, habían partido de Brufut, en Gambia, y llevaban siete días de navegación, según indicaron a su llegada.

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Estas dos embarcaciones se suman al cayuco con 216 personas localizado esta mañana a unas dos millas náuticas, algo más de 3,5 kilómetros, al sur de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, aunque en este caso el recuento aún no es definitivo.

Una embarcación de Salvamento Marítimo se desplazó hasta el lugar y escoltó al cayuco hasta el puerto de Arguineguín. Uno de sus ocupantes fue evacuado en estado crítico en helicóptero a un hospital, informaron los servicios de emergencia.

La primera de las cuatro embarcaciones había sido interceptada pasadas las 21:30 horas del sábado (20:30 GMT) en aguas internacionales, a unas 50 millas náuticas, unos 92 kilómetros, al nordeste de la isla de Lanzarote.

Otro buque de Salvamento Marítimo recató a sus ocupantes y los trasladó al puerto de la ciudad de Arrecife, a donde llegaron ya en la madrugada de este domingo.

El dispositivo de emergencias atendió allí a 96 personas, entre ellas nueve mujeres, una de ellas menor de edad, y otros ocho ocupantes que manifestaron ser menores y viajaban sin acompañamiento. Tres fueron trasladados a un hospital.

Según relataron a su llegada, en esa embarcación viajaban personas procedentes de Burkina Faso, Comoras, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakri, Liberia, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo y Senegal.