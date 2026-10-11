Las mascotas de Skid Row, la otra cara de la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles

Tras varias llamadas, la mujer logra sentarse en la acera, rodeada de basura y excremento.

"¿Estos son tus perros?", pregunta Parker.

Ella apenas asiente. El activista le informa de que sus perros necesitan ayuda y que su organización ofrece servicios médicos gratuitos para las mascotas, vacunas, y esterilización. También entregan comida y agua.

La mujer lo ignora y toma a uno de los animales en sus brazos. El perro se deja abrazar y deja de ladrar.

El grupo de animalistas que realiza un recorrido por Skid Row junto con EFE se retira del lugar. Parker y otros activistas, incluyendo miembros de la organización PETA, saben que en este caso, por el momento, "no hay nada qué hacer".

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Durante décadas, Skid Row ha sido el epicentro de la indigencia en Los Ángeles. En esta zona de unas 50 cuadras en el centro de la ciudad viven más de 4.200 personas en tiendas de campaña o a la intemperie, según el recuento realizado este año por la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA).

Un estudio de la Universidad del Sur de California estimó que entre el 9 y el 12 % de las personas que vivían a la intemperie en Los Ángeles tenían una mascota, lo que representaría unos 550 animales, en su mayoría perros, viviendo en este sector.

"En esta comunidad hay muchos animales que están sufriendo mucho maltrato. Viven enfermos, lastimados, no son atendidos por veterinarios. Y muchos de ellos viven atados, lo que es ilegal", dice a EFE Gabriel Ochoa, portavoz de PETA Latino.

La crisis salta a la vista, en menos de dos cuadras del recorrido en Skid Row los activistas contaron cerca de dos docenas de perros. Solo uno no tenía collar, pero sí una herida en su cuello que mostraba que tuvo uno por mucho tiempo.

Los animalistas también denuncian que en esta área los perros son usados para reproducción, una práctica que no es permitida en Los Ángeles.

La ciudad ha invertido fondos millonarios para lidiar con el problema de la indigencia y desde el año pasado también busca ayudar a los habitantes de la calle de cuatro patas. El Ayuntamiento creó un grupo para investigar denuncias de crueldad animal y apoyar a dueños de mascotas en situación de calle.

El programa, que ha capacitado a más de 100 agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, ha logrado rescatar a decenas de animales y "se han emitido numerosas citaciones y realizado múltiples arrestos", según dijo a EFE la Oficina de la alcaldesa Karen Bass.

Además, se han remitido casos de maltrato y crueldad animal a la Fiscalía, ya que las autoridades no pueden confiscar legalmente un perro, clasificado como propiedad personal simplemente porque su dueño viva en la calle, de acuerdo a la legislación estatal.

Sin embargo, para Ochoa la alcaldía no está haciendo "lo suficiente" y "está negando" la magnitud del problema de las mascotas en Skid Row.

El desacuerdo no se limita a la respuesta de las autoridades. Aunque funcionarios y animalistas coinciden en la necesidad de ayudar, no hay consenso sobre cuándo la falta de cuidados hacia una mascota de una persona en situación de calle constituye negligencia o maltrato.

"Las personas de Skid Row no son capaces de cuidar adecuadamente a un animal, solo el amor no vale", sentenció Bech Parker, cofundadora de Starts with One Today, que ha documentado la muerte de mascotas, incluidos varios gatos, debido a la falta de agua, comida, maltrato o tortura en este sector.

Pero la realidad que se observa en estas calles también muestra matices. Durante el recorrido también se encontraron animales aparentemente bien cuidados, como el caso de una mujer que puso un tapete limpio para que su perro descansara en la acera.

La escena contrasta con los casos de abandono y maltrato documentados y evidencia que no todas las mascotas de personas en situación de calle reciben el mismo trato.