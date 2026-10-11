María del Mar Bonet: "La esperanza es la gente joven" que se moviliza por su futuro

"La esperanza es la gente joven, no hay nada más. Ellos son el futuro", afirmó Bonet en un encuentro con algunos medios, entre ellos EFE, tras ofrecer un concierto en la emblemática sala Olympia de París para conmemorar el 50 aniversario de su histórico recital de 1975.

La artista, que recordó que tenía 30 años cuando actuó por primera vez en el Olympia y que el próximo 27 de abril cumplirá 80, señaló que la movilización juvenil es un motivo de esperanza.

"Es una belleza verlos allí", afirmó, en referencia a los jóvenes que se manifiestan en las calles para reclamar cambios.

Echando la vista atrás, la artista, figura clave de la Nova Cançó, el movimiento musical que contribuyó a impulsar la canción en catalán, y puso de relieve su dimensión internacional, recordó en contrapunto el clima de esperanza que acompañó al final de la dictadura franquista y la recuperación de las libertades democráticas en España.

Sin embargo, dijo sentirse hoy menos optimista ante lo que considera un retroceso político y social.

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"Ahora hay mucho lío y mucho insulto", afirmó Bonet, que denunció la presencia de discursos que calificó de fascistas en las instituciones y en las calles, y lamentó la reivindicación de un pasado franquista que, a su juicio, debería haber quedado atrás.

"Eso a mí me produce un estado de poca esperanza en estos momentos que tenemos, pero hay que tenerla", señaló Bonet al incidir en que las nuevas generaciones son la principal fuente de confianza en el futuro al levantarse contra un sistema económico que describió como "un capitalismo enorme y desaforado".

En este sentido, criticó la especulación inmobiliaria y las dificultades que afrontan las personas mayores para mantener sus viviendas, al tiempo que denunció la falta de una respuesta coordinada de los gobiernos mediterráneos ante las muertes de migrantes en el mar y pidió que las personas que llegan en busca de una vida mejor no sean tratadas como una amenaza.

"La gente se muere en el mar", lamentó, al recordar que tragedias como esta y otros conflictos corren el riesgo de desaparecer del foco público. En ese sentido, mencionó la guerra de Ucrania y al presidente ruso, Vladimir Putin, a quien calificó de "dictador".

También hizo Bonet una reivindicación de la música y la cultura de las distintas regiones de España y reclamó una mayor presencia en los medios, especialmente en las radios y la televisiones.

"Que hagáis el favor de poner más música del Mediterráneo, más música vasca, más música gallega, más música andaluza, por favor, más música catalana", pidió a los periodistas.

La artista defendió así la necesidad de reconocer y proteger el patrimonio cultural español, desde la música y la danza hasta la pintura, el cine y el teatro. "Sed más conscientes de la cultura que tenemos y defenderla", dijo.

En un recital de más de una veintena de canciones, Bonet mezcló las de su último álbum 'L'aigua no cansa' con otras de repertorio clásico, entre ellas la compuesta en memoria de dos estudiantes asesinados a finales de los sesenta por la policía franquista 'Que Volen Aquesta Gent?', que dedicó "a todas las personas represaliadas que están -dijo- en el exilio aún, a nuestro president" Carles Puigdemont, presente en el auditorio.

Siempre hace una dedicatoria, precisó posteriormente, con este tema, que estuvo censurado en la España franquista pero que tocó en el Olympia en su mítico concierto de 1975, en un festival llamado 'Chansons en liberté'.

Volver a este escenario parisino le despertó una "emoción muy intensa", confesó tras el concierto, y "verlo lleno fue toda una sorpresa".

En representación del Gobierno de Salvador Illa acudió al concierto la consejera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, quien destacó la importancia de acompañar a la cantante mallorquina en este aniversario.

"Es un momento muy importante", afirmó la consejera, al señalar que la conmemoración coincide con una época en la que, a su juicio, resulta especialmente necesario recuperar la memoria histórica y reivindicar el papel de la cultura como un instrumento para desarrollar el espíritu crítico, fomentar la empatía y reflexionar sobre el presente.

También asistió el embajador de España en Francia, Victorio Redondo; y los embajadores ante la Unesco, Miquel Iceta, y ante la OCDE, Ximo Puig, así como el actor Sergi López.