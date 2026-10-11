Llano reaparece: propone unidad opositora y elecciones a padrón abierto para definir 2028

Llano divulgó en sus redes sociales una síntesis de la última entrevista que concedió a la 780 AM. En ella sostuvo que la fórmula para ganar las elecciones generales del 2028 es la unidad opositora y elecciones a padrón abierto para definir la chapa presidencial.

“Para mí está clarito el tema: elecciones a padrón abierto, le guste a quien le guste y si no le gusta, se va. Elecciones a padrón abierto, las chapas que quieran presentarse se presentan y se fija una fecha. Y el pueblo paraguayo va a votar y elige quién va a ser su representante para presidente y vicepresidente”, subrayó.

No obstante, no mencionó que la propuesta de elecciones a padrón abierto nacional ya fue utilizada en las internas de la Concertación en diciembre de 2022, comicios primarios que dieron como ganadora a la chapa de Efraín Alegre y Sole Núñez. Como Cruzada Nacional había salido de la concertación y tuvo su lista propia con gran arrastre electoral del voto opositor, esto facilitó la victoria de Santiago Peña en los comicios generales del 2023.

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¿Quiénes son las principales figuras que competirán en la interna opositora?

En diciembre último, al lanzar su precandidatura presidencial, Llano había dicho: “Estoy preparado para competir con los distintos referentes del escenario político nacional, como Salyn Buzarquis, Miguel Prieto, Ricardo Estigarribia y Payo Cubas, entre otros”, aseveró.

En este entonces había prometido presentar a su equipo político en breve, pero a varios meses no hizo la lista pública.

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No se descarta que su lanzamiento sea una nueva plataforma de visibilidad para volver al Senado en 2028. En la actualidad las principales chapas en la oposición se rumoran serían Miguel Prieto con Salyn Buzarquis así como Ricardo Estigarribia con Yolanda Paredes.

¿Qué reacciones generó el anuncio de Blas Llano en redes sociales?

Llano en cada posteo o declaración todavía es increpado por los internautas quienes lo acusan de aparecer para dividir votos y actuar como agente de Horacio Cartes, presidente de la ANR y expresidente de la República.

En cambio otros referentes apoyan su anuncio y elogian su liderazgo por ser uno de los artífices de la alianza Lugo-PLRA que llevó a Fernando Lugo a la presidencia de la República en 2008.

Una de las primeras en reaccionar a su propuesta de unidad y elecciones a padrón abierto fue la intendenta saliente de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, cuyo esposo perdió las elecciones municipales en el distrito tras 11 años de cuestionada gestión por los baches y falta de servicios básicos en el distrito.

“El presidente que el Paraguay necesita”, dijo la jefa municipal quien hasta las elecciones municipales apoyaba al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, como presidenciable.

Entre los comentarios más destacados Andrea Capurro dijo “Blas Llano el único líder que supo unir a toda la oposición para lograr la victoria!!! Excelente idea”. En cambio el segundo más destacado dice Diego López “Para que vuelva a ganar HC”.