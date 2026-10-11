Pakistán despliega al Ejército en la provincia declarada en emergencia por las protestas

Una orden emitida durante la tarde por el Ministerio del Interior autorizó el despliegue en apoyo a la "protección de la vida, la seguridad de las personas y bienes de los ciudadanos, así como la seguridad de las instalaciones gubernamentales" en la provincia, a través de la notificación oficial SRO (1)/2026.

La oficina presidencial confirmó en la mañana la proclamación de la emergencia en medio de una marea de protestas de la oposición del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) que se dirigían hacia Islamabad para exigir la liberación del ex primer ministro Imran Khan.

El Gobierno invocó las facultades que le otorga el artículo 245 de la Constitución, agregó la orden, que indicó que la autorización mantendrá su validez mientras siga en vigor el estado de emergencia.

Las autoridades paquistaníes destituyeron y detuvieron hoy al jefe de Gobierno de KP, Sohail Afridi, en el noroeste de Pakistán, y al presidente provincial Junaid Akbar Khantras, y relegaron el mando a Faisal Karim Kundi, que será quien determinará el número de tropas y activos necesarios con el Ejército, precisó la orden oficial.

Los manifestantes del PTI condenaron "enérgicamente" en un comunicado la decisión del Gobierno central y lo calificaron como un "grave ataque contra la gobernanza democrática, la autonomía provincial, el federalismo constitucional y los derechos constitucionales de los habitantes de la provincia", señalaron en un comunicado.

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El PTI ha hecho un llamamiento a sus militantes y simpatizantes para que se congreguen en Peshawar, la capital regional, en protesta por la medida, redirigiendo la marcha multitudinaria del partido que se dirigía a la capital, Islamabad.

"La gente común tendrá ahora que salir a las calles y acudir a Peshawar desde todo Khyber Pakhtunkhwa", apeló la formación a través de la red social X.

Islamabad acusa a las autoridades de KP, bastión de la oposición en apoyo a Imran Khan, de desviar recursos públicos para organizar las movilizaciones contra la capital y de abandonar la lucha contra el terrorismo en la convulsa región fronteriza con Afganistán, escenario de una creciente violencia insurgente.