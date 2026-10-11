Piden abrir proceso de expulsión del SPD contra el excanciller alemán Gerhard Schröder

En el distrito del Alto Palatinado (sur de Alemania) se aprobó incluso una resolución pidiendo la apertura de un procedimiento y las del partido en Baden-Württemberg (suroeste), y Baviera se han pronunciado a favor de dar un paso en ese sentido.

"Un excanciller que asiste a la fiesta de cumpleaños de un criminal de guerra no sólo es incompatible con el SPD. Schroeder es una completa vergüenza para todo el país", dijo el copresidente del partido en Baden Württemberg, Robin Mesarosch en declaraciones al diario berlinés Der Tagesspiegel.

En la resolución del Alto Palatinado, que ha sido publicada por medios alemanes -entre ellos el Süddeutsche Zeitung de Múnich- se dice que "con base en nuevos hechos se pide a la dirección del partido hacer un nuevo proceso contra Gerhard Schröder con el propósito de expulsarlo del SPD".

Con ello, se alude tanto a la asistencia a la fiesta de cumpleaños de Putin como el haber asumido un puesto en el Consejo de Vigilancia de la cadena de supermercados rusa Hyperglobus.

La resolución agrega que la abierta cercanía de Schröder a Putin está en contra de los principios de la socialdemocracia y es dañina para el partido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La diputada Carolin Wagner, jefa del partido en Alto Palatinado, dijo al Süddeutsche Zeitung que en vista de una guerra de agresión "con miles de muertos, niños secuestrados y crímenes de lesa humanidad" no es tolerable la cercanía de Schröder a Putin y la exhibición pública de la misma.

Schröder tiene una amistad con Putin desde los tiempos en que fue canciller entre 1998 y 2005 y, aunque calificó la guerra contra Ucrania de "error", ha mantenido su relación con el mandatario ruso, con quien se ha encontrado repetidas veces.

En 2023 fracasó un primer intento de expulsar a Schröder del SPD.

El encuentro de Schröder con Putin ha recibido condenas de casi todos los partidos, desde la CDU del canciller Friedrich Merz hasta la Izquierda, pasando por el Partido Liberal (FDP) y Los Verdes.

"Putin es un criminal de guerra y que Schröder celebre con él muestra una vez más su falta de carácter político y moral", dijo la líder de La Izquierda en la cámara baja del Parlamento (Bundestag), Heidi Reichinnek.

De parte del FDP la presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dijo al diario Die Welt que mientras Schröder se excusa de asistir a sesiones de una investigación parlamentaria en su contra por presunta enfermedad "la buena salud le alcanza para ir a fiestas de un criminal de guerra y asumir empleos bien remunerados en Rusia".