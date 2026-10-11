Puigdemont asiste al recital de 50 aniversario de María del Mar Bonet en el Olympia

Acompañado de la expresidanta del Parlament Laura Borrás y de Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium Cultural, Puigdemont fue el centro de atención del público a su llegada a la sala y especialmente cuando ocupó su plaza hacia la mitad del patio de butacas, donde fue saludado y se hizo fotos con muchos de los presentes.

Puigdemont rechazó hacer declaraciones a la prensa antes del comienzo del espectáculo de esta figura icónica de la Nova Canço catalana, que en los años setenta del siglo pasado ayudó a mantener vivo el catalán y su presencia internacional desde los escenarios pese a la represión del régimen franquista.

Bonet, de hecho, dedicó su canción más emblemática al expresidente catalán, la reivindicativa 'Que Volen Aquesta Gent?', tras haber explicado que fue una canción compuesta en memoria de dos estudiantes asesinados por la policía franquista a finales de los años sesenta.

"A todas las personas represaliadas que están en el exilio aún, a nuestro president", dijo, arrancando los aplausos del auditorio. Y Puigdemont al finalizar fue el primero en levantarse para aplaudir en pie, mientras algunas personas coreaban '¡president!'.

Es la primera aparición pública de Puigdemont después de la rueda de prensa que dio el martes pasado en Waterloo (Bélgica) para valorar el levantamiento esta semana de la orden española de busca y captura en su contra.

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Puigdemont era presidente del Gobierno de Cataluña en 2017 cuando el Parlamento regional aprobó una fallida declaración de independencia, por lo que distintos líderes de ese proceso secesionista fueron detenidos, juzgados y encarcelados.

El expresidente huyó a Bélgica, donde vive desde entonces, para evitar la aplicación de la orden de busca y captura que pesaba sobre él en España hasta esta semana.

La decisión del Tribunal Supremo de levantar esta orden da, en principio, vía libre a su vuelta a España, pero Puigdemont planea esperar a que dicha institución archive la causa de manera definitiva y aplique la ley de amnistía en su totalidad.