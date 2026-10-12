Al menos 37 detenidos en protesta en Azerbaiyán contra prohibición de hiyav en escuela

Según el ministerio, un grupo de individuos se enfrentó al persona de algunas instituciones educativas y dañó propiedades estatales. Por ese motivo, las autoridades abrieron un caso penal en virtud del artículo 233 del Código Penal, que establece la responsabilidad por organizar o participar activamente en acciones que alteren el orden público.

El Ministerio del Interior aseguró que las medidas adoptadas tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad tanto de estudiantes como de docentes.

Las protestas coinciden con la entrada en vigor de la prohibición de asistir a las clases con hiyab. La medida hizo que las alumnas de algunas escuelas se congregaran a la entrada de centros escolares en señal de protesta, mientras una maestra, que llevaba hiyab, optó por dar clases al aire libre.

Anteriormente, se advirtió a maestras y alumnas de varias escuelas que no podrían seguir trabajando ni asistiendo a clases sin quitarse el velo islámico.

El Consejo de Ministros de Azerbaiyán, un Estado laico desde su independencia de la URSS en 1991, aprobó recientemente nuevos requisitos para los uniformes escolares de estudiantes y profesores en las escuelas públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos reglamentos estipulan la adhesión al principio de laicismo, lo que en la práctica ha conllevado restricciones al uso del hiyab en las instituciones educativas.