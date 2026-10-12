Clima
12 de octubre de 2026 - 18:46

Los cinco departamentos en zona de tormentas y ocasional caída de granizos

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó a las 17:39 su aviso sobre lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo que se registrarían este lunes. Conforme al último reporte, hay cinco departamentos afectados.

Por ABC Color
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Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas continúan con una afectación sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante horas de la tarde de este lunes 12 de octubre.

La zona de cobertura corresponde al este y noreste de la Región Oriental y noreste de la Región Occidental.

Mapa satelital muestra variaciones climáticas en Paraguay con localidades marcadas y diferentes intensidades de lluvia.
Un satélite meteorológico muestra las condiciones del clima en Paraguay.

Los cinco departamentos afectados

El último aviso menciona a cinco departamentos como los afectados por lluvias y tormentas este de Caaguazú, norte y noreste de Alto Paraná, este de Amambay, centro y este de Canindeyú y noreste de Alto Paraguay.

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