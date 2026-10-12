Los cinco departamentos en zona de tormentas y ocasional caída de granizos

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas continúan con una afectación sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante horas de la tarde de este lunes 12 de octubre.

La zona de cobertura corresponde al este y noreste de la Región Oriental y noreste de la Región Occidental.

Los cinco departamentos afectados

El último aviso menciona a cinco departamentos como los afectados por lluvias y tormentas este de Caaguazú, norte y noreste de Alto Paraná, este de Amambay, centro y este de Canindeyú y noreste de Alto Paraguay.

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