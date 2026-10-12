Balacera y persecución en el barrio Sajonia

Los presuntos delincuentes, al sentirse acorralados, abandonaron el vehículo en la zona del mirador de Itá Pyta Punta. Allí pudieron detener a uno de los ocupantes con una bolsa de dinero. Los demás huyeron a pie por los callejones de la zona.

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Así ocurrieron los hechos

Según el parte policial, el hecho se inició cuando personal de la Comisaría 1.ª acudió a una estación de servicio de la firma Energy sobre la intersección de la calle Alférez Silva y Dr. Paiva, en el barrio Dr. Francia y zonas aledañas de Sajonia, tras un pedido de apoyo de la encargada del local.

Alrededor de las 10:30, cuatro sujetos a bordo de un vehículo furgón de color plateado, perpetraron un asalto robando la recaudación en efectivo del establecimiento para luego darse a la fuga.

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Al percatarse de la llegada de la patrullera, los malvivientes abrieron fuego contra los uniformados, desatando un intercambio de disparos que alarmó a los vecinos y transeúntes a lo largo de varias cuadras, pasando por inmediaciones de la morgue judicial y el Hospital de Clínicas.

La huida de los sospechosos concluyó a pocas cuadras, en la zona del mirador de Ita Pytã Punta, donde abandonaron el rodado que presentaba signos de haber sido violentado en el tambor de arranque y estaba con cables expuestos. Los ocupantes descendieron y corrieron hacia los angostos pasillos de la zona costera, escondiéndose en la zona de la ribera del río Paraguay.

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Detención y recuperación del botín

Mediante un operativo cerrojo y con el apoyo de vecinos que alertaron sobre el paradero de los sospechosos, los agentes policiales lograron ubicar y aprehender a uno de los presuntos implicados, identificado como Cristian Manuel Centurión Ramírez (24), quien cuenta con antecedentes judiciales.

El aprehendido fue interceptado cuando salía de una precaria vivienda a orillas del río. Si bien ya no portaba armas al momento de la captura, tenía consigo una mochila que contenía parte sustancial del botín robado. En su interior se incautaron dinero en efectivo de baja y alta denominación, teléfonos celulares, carteras femeninas, cartucheras y objetos personales presuntamente sustraídos durante el atraco. Según el registro policial, el monto rondaría los G. 45.000.000 además de cheques, sustraídos del surtidor.

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En tanto, en el habitáculo del furgón se encontraron guantes, mochilas y otros elementos que sirven como evidencia. Las fuerzas de seguridad mantienen desplegado un operativo de rastrillaje y búsqueda en la zona baja de Ita Pytã Punta y sus alrededores para dar con los demás integrantes de la gavilla, quienes permanecen prófugos.