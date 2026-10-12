Burnham pide apoyo a un pacto con la UE que aportaría 11.800 millones de euros anuales

En su primera comparecencia ante la Cámara de los Comunes (baja) tras el receso parlamentario, Burnham abogó por abrir, una vez concluida la reunión, un diálogo sobre "las distintas opciones" para la relación con el bloque a largo plazo, sin descartar un posible reingreso.

"Mantener el 'statu quo' no es suficiente para el Reino Unido", afirmó, y advirtió de que dar la espalda a nuevas oportunidades supondría una "grave dejación del deber".

El primer ministro sostuvo que abordar el futuro de la relación bilateral aumentaría las posibilidades de lograr un acuerdo beneficioso a corto plazo y defendió una evaluación "serena, clara y racional" de las alternativas.

Aseguró que cualquier nueva fase de diálogo se desarrollará "con cautela y total transparencia" y que la opinión pública tendrá la última palabra.

Frente a las críticas de la oposición conservadora, Burnham recalcó que respeta el resultado del referéndum de 2016, en el que el 51,9 % de los votantes respaldó la salida de la UE, frente al 48,1 % que optó por la permanencia, e insistió en la necesidad de adoptar un enfoque "pragmático" que beneficie al Reino Unido.

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El pacto que se negociará en Bruselas contempla un acuerdo sobre productos agroalimentarios, la vinculación de los mercados de emisiones de carbono, avances en la conexión de los sistemas energéticos, un programa de movilidad para jóvenes y una mayor cooperación en inmigración y seguridad.

Según Burnham, un entendimiento entre ambas partes permitiría reducir los controles y costes que soportan los exportadores británicos tras el Brexit, aliviar la presión sobre los precios de los alimentos y abaratar la energía.

La líder conservadora, Kemi Badenoch, lo acusó de cuestionar la legitimidad del referéndum de 2016 al aludir en una entrevista el pasado fin de semana a una posible "injerencia rusa", y le instó a centrarse en aliviar el impacto del aumento del coste de la vida en lugar de reabrir el debate sobre la UE, que considera zanjado.

El primer ministro reiteró que, pese a haber indicios de esa interferencia, no cuestiona "la legitimidad" del resultado de la consulta.

Durante el congreso anual del Partido Laborista, a finales de septiembre, Burnham ya planteó revisar todas las opciones de relación con el bloque, incluido un posible reingreso, y no descartó proponer un nuevo referéndum en el programa electoral de su formación para las elecciones previstas en 2029.