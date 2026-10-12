EEUU insta a España a reforzar sus fronteras y elevar gasto militar en su Fiesta Nacional

"Estados Unidos seguirá instando a España a que adopte medidas significativas para mantener unas fronteras sólidas y seguras, luchar contra la migración masiva y aumentar la inversión en las capacidades de defensa", aseguró Rubio en un mensaje con motivo del 12 de octubre en nombre de Estados Unidos.

El presidente de EE.UU.,Donald Trump, cargó recientemente contra el Gobierno de España después de que miles de inmigrantes entraran el pasado julio en la ciudad autónoma de Ceuta y aseguró que es "un país con cero control de su frontera".

El mandatario también calificó a España de "país arruinado".

Antes de Ceuta, Trump reprochó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, su oposición a la guerra contra Irán y la ofensiva en Gaza, así como a aumentar el presupuesto en defensa para la OTAN.

Amenazó con imponer aranceles al comercio con España y llegó a sugerir su expulsión de la alianza militar.

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Pese a las tensiones, el jefe de la diplomacia estadounidense reconoció "el apoyo" que España brindó a su país durante la Revolución Americana, de la que este año se conmemoró el 250 aniversario.

Rubio también destacó "los crecientes lazos económicos y los valores culturales compartidos".

"En este día tan especial, deseo al pueblo español una feliz celebración y un próspero año venidero", concluyó su mensaje.