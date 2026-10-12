El sistema de control de fronteras de la UE deniega 80.000 entradas en su primer año

De esas 80.000 denegaciones, cerca de 2.000 suponían "una amenaza para la seguridad interior" de la UE, según confirmó a EFE Markus Lammert, portavoz comunitario de Interior y Migraciones.

"El sistema de seguridad fronteriza más moderno del mundo cumple 1 año hoy. Con él, sabemos quién entra en nuestra Unión, cuándo y dónde, y quién la abandona. Protegiendo a los ciudadanos de la UE, todos los días", dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en sus redes sociales.

Este procedimiento sirve para registrar electrónicamente los datos de los ciudadanos de terceros países que viajen a la UE para estancias de corta duración (90 días en un período de 180 días) y, en los pasos fronterizos donde está implantado, figuran los datos de pasaporte, biométricos (imagen facial e impresiones dactilares) y de entrada o salida de los extranjeros.

"Observamos que, en general, esto funciona muy bien en los 1.500 puntos de paso fronterizos de los 29 Estados Schengen. En los casos en que aún persistan problemas, las autoridades nacionales deben abordarlos en colaboración con los aeropuertos afectados", dijo Lammert.

En este sentido, Lammert recalcó que "es importante que estos Estados miembros aborden ahora estos retos en colaboración con los aeropuertos afectados", y sostuvo que el Ejecutivo comunitario se encuentra "en estrecho contacto con estos Estados miembros" a quienes siguen "apoyando en estos esfuerzos".

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Cuando comenzó el despliegue, algunos aeropuertos europeos registraron fallos en el sistema electrónico, lo que provocó largas colas para ciudadanos de fuera de la UE, que se vieron obligados a esperar colas de horas de duración para ingresar al territorio comunitario.

El despliegue progresivo de este sistema comenzó el 12 de octubre de 2025, cuando se implantó en los 29 países que componen el espacio Schenghen -todos los de la Unión Europea, salvo Chipre e Irlanda, así como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein-, primero en aeropuertos y posteriormente en fronteras terrestres y marítimas, hasta el 10 de abril de este año, cuando culminó su puesta en marcha.

El SES forma parte del llamado "paquete de fronteras inteligentes" de la UE, cuyo objetivo es mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la Unión utilizando tecnología de vanguardia y soluciones innovadoras.

El Gobierno de España invirtió 83 millones de euros para adecuar a los requerimientos técnicos del sistema a todos los puestos fronterizos españoles, que siguen siendo competencia de la Policía Nacional.