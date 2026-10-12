Familia de ganadero paraguayo sigue esperando respuestas tras 10 años de su secuestro

"Son diez años de ausencia, diez años de preguntas sin respuestas, esperando saber dónde está mi papá", indicó en la radio ABC Cardinal Liliana Urbieta, una de las hijas del ganadero secuestrado el 12 de octubre de 2016, cuando se encontraba junto a su esposa en su finca en el municipio de Horqueta, en el departamento de Concepción (norte).

La mujer lamentó que haya pasado "demasiado tiempo" sin tener noticias sobre el paradero de su padre, ni certezas sobre si el ganadero falleció o sigue vivo.

"No pedimos como familia nada extraordinario, pedimos algo tan humano y tan sencillo, que es poder cerrar esta herida que permanece abierta desde hace 10 años", afirmó Urbieta, quien solicitó más ayuda para terminar con la "incertidumbre" que ha vivido su familia durante una década.

Asimismo, destacó que la búsqueda de Urbieta se intensifico tras la captura, en febrero de 2025, de la esposa e hija de Alejandro Ramos, el fallecido líder y fundador del EML, cuyos testimonios a las autoridades permitieron encontrar varios escondites subterráneos en Concepción, donde se han hallado objetos relacionados con la guerrilla.

El 3 de abril de 2025, el fiscal antisecuestro Pablo Zárate reveló que Urbieta pudo haber fallecido entre el 16 y 17 de febrero de 2017, según información que, dijo, recibió el Ministerio Público y fue compartida con la familia del cautivo.

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El EML, fundado en 2016 como una escisión de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fue dado por desintegrado por las autoridades, después de que la esposa e hija de Ramos fueron detenidas el 15 y el 22 de febrero de 2025 en un operativo militar realizado en Concepción.

El EPP, que surgió como guerrilla en marzo de 2008, es acusado del secuestro del exvicepresidente de Paraguay Óscar Denis, ocurrido en septiembre de 2020, y del policía Edelio Morínigo, en cautiverio desde julio de 2014.