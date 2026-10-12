Gobierno sudanés califica de "accidente" la muerte de 72 mineros en la frontera con Egipto

El Consejo Soberano expresó en un comunicado sus condolencias por "el trágico accidente en el que se vieron involucrados varios mineros sudaneses en la región fronteriza entre Sudán y la República Árabe de Egipto", sin ofrecer detalles sobre el suceso, del que tampoco responsabilizó a ningún actor.

La nota indicó que el presidente del consejo y líder del Ejército sudanés, general Abdelfatah al Burhan, emitió un decreto para crear un comité de investigación con el objetivo de "esclarecer todos los hechos y circunstancias" de este "accidente", y que los resultados de la pesquisa serán publicados en un informe.

Asimismo, apuntó que "los líderes de ambos países hermanos" -en referencia a Al Burhan y al presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, que no fue mencionado explícitamente- "se pusieron en contacto inmediatamente después del accidente para garantizar la protección de vidas y preservar la relación entre los dos pueblos hermanos".

Egipto es el principal aliado del Ejército sudanés en su guerra contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), mientras que también es un respaldo político fundamental para la legitimidad del Gobierno sudanés y ejerce de altavoz en las disputas internacionales que atañen a Jartum.

Esta primera reacción del Consejo Soberano se produce después de que la organización Abogados de Emergencia denunciara que la Fuerza Aérea Egipcia efectuó el sábado un bombardeo contra mineros civiles en el triángulo de Halaib, una zona fronteriza administrada de facto por Egipto pero que Sudán reclama también desde hace años.

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La ONG afirmó ayer que, según información preliminar recabada mientras continúan las labores de verificación, estos bombardeos causaron la muerte de al menos 72 personas.

La Red de Médicos de Sudán también atribuyó ayer el ataque al Ejército egipcio, una acusación a la que se sumó la alianza política sudanesa Tasis, liderada por las FAR.

Hasta el momento, Egipto no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, si bien una fuente militar egipcia confirmó ayer a EFE bajo condición de anonimato que fue la Fuerza Aérea quien efectuó el bombardeo contra un grupo de personas que cruzaron la frontera tras ignorar repetidas advertencias anteriores.

El oro es una de las principales fuentes de ingresos de Sudán, por lo que más de dos millones de personas viven gracias a la minería artesanal para subsistir, especialmente tras el estallido de esta guerra que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 14 millones.