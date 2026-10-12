Gustavo Dudamel inicia hoy en España la gira europea de la New York Philharmonic

La audición, con la que se inicia la 11.ª temporada de BCN Clàssics, será la primera parada de una serie de conciertos que le llevaran a Madrid, París, Berlín, Hamburgo y Viena, entre otras ciudades.

Barcelona acogerá a la orquesta estadounidense 16 años después de su última estancia en este ciudad española.

La formación estará acompañada por el Orfeó Català, una de las instituciones corales más prestigiosas de España, que, tras el éxito de su colaboración en febrero pasado con la orquesta de Los Angeles Philharmonic y el mismo Dudamel, volverá a compartir escenario con el director.

Está previsto que interpreten 'On the Transmigration of Souls', de John Adams, compuesta en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York, que también contará con la participación del Cor de Noies de l’Orfeó Català y el Cor Infantil de l’Orfeó Català.

Otro destacado de la velada será el estreno en España de una obra de la compositora canadiense Zosha Di Castri, un encargo de la misma orquesta y Los Angeles Philharmonic, titulada 'Invisible House'.

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La audición culminará con la imponente 'Sinfonía núm.5', de Serguei Prokófiev.

Fundada en 1842, la New York Philharmonic es la orquesta sinfónica más antigua de los Estados Unidos y una de las formaciones más prestigiosas a nivel internacional.

A lo largo de su trayectoria ha sido dirigida por figuras como Gustav Mahler, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein.

Gustavo Dudamel, una de las figuras culturales más relevantes de la actualidad, asumió el cargo de director musical y artístico en septiembre y, paralelamente, ejerce como director musical y artístico de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

También es fundador laureado de la Youth Orchestra Los Angeles (YOLA), después de diecisiete años como director musical y artístico de la de Los Angeles Philharmonic.