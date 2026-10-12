Instalan en el aeropuerto de San Petersburgo báscula que pesa el equipaje "en gatos"

"Su sobrepeso es de gato y medio. ¿Qué? San Petersburgo es una ciudad tan gatuna que el peso del equipaje se suele medir en gatos", indicó el aeropuerto en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Señaló que "por ello, en la zona de facturación de Púlkovo, en la tercera planta, ha parecido una báscula única. Determina cuántos gatos pesa su maleta".

En las fotos publicadas por la terminal portuaria, se muestra la báscula, sobre la cual está estampada una foto de cinco gatos que observan a los pasajeros sentados en una maleta.

Sobre el cartel se observa el monitor de la báscula, que indica que la maleta pesa 22,6 kilos, "aproximadamente 5 gatos", lo cual equivale al peso medio de un felino de unos 4 kilos.

"En los cálculos participan los famosos gatos del Hermitage, las mascotas de Púlkovo Milia y Poliot, así como Edmond, el talismán de REDMOND", compañía especializada en electrodomésticos y útiles para el hogar.

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Justamente esta empresa fue la que instaló esta báscula en el aeropuerto, e invitó a los pasajeros averiguar "¿cuántos gatos lleva usted habitualmente a un viaje?".

Uno de los distintivos del Hermitage son sus gatos, que habitan este célebre museo prácticamente desde la construcción del Palacio de Invierno, su principal sede, en el siglo XVIII, para controlar a los roedores que pueden dañar las obras de arte expuestas.

Fueron introducidos por la emperatriz rusa Isabel I (1709-1762), tras escuchar que los gatos de Kazán habían logrado controlar la plaga de ratones y ratas, por lo que ordenó traer felinos de esta ciudad.