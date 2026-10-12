La banda mexicana Fobia apuesta por su legado frente a algoritmos y descarta nueva música

“La música es una máquina del tiempo” y “ahora el chiste es honrar a lo que era Fobia al principio”, sostuvo el guitarrista y fundador de la agrupación, Paco Huidobro, al reflexionar sobre la responsabilidad de reencontrarse con el sonido que definió a la banda desde su origen en la escena del rock alternativo.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, recinto que acogerá sus próximos conciertos los días 23 y 24 de octubre, los integrantes de la agrupación explicaron que las dinámicas actuales de la industria no favorecen el formato de álbum tradicional, por lo que han preferido canalizar su creatividad hacia la creación de vivencias colectivas con su público.

Los músicos adelantaron que las dos presentaciones ofrecerán variantes y sorpresas distintas en su repertorio para cada día, contando con la participación de invitados especiales únicos en cada fecha, entre los que destacan la agrupación Titán y el músico Meme del Real.

“El mundo es muy distinto porque todo está juzgado por algoritmos”, señaló Huidobro al argumentar los motivos por los cuales el grupo no considera la grabación de un nuevo material discográfico en el corto plazo.

El compositor enfatizó que la evolución del mercado no obliga al quinteto a encasillarse en lanzamientos convencionales, argumentando que hacer algo nuevo "no tiene que ser necesariamente un disco, puede ser una experiencia” orientada a celebrar el repertorio que han construido a lo largo de casi cuatro décadas de trayectoria.

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En esa misma línea, los músicos abordaron la evolución de su dinámica interna y el aprendizaje que ha significado mantener vigente el proyecto de manera independiente y sin responder a presiones comerciales.

“Fobia es más que una banda de rock, es un concepto más redondo con el que mucha gente ha conectado”, afirmó el vocalista Leonardo de Lozanne al describir el vínculo emocional que han mantenido con distintas generaciones de seguidores.

El cantante subrayó que la longevidad del grupo, marcada por periodos de pausa, separaciones y reencuentros desde finales de los años noventa, radica en el respeto a las diferencias individuales de sus miembros, destacando que “nos hemos aprendido a aceptar, dándonos libertad es como mejor podemos llegar a funcionar”.

De Lozanne reconoció además la complejidad de gestionar el proyecto tras casi 40 años en la escena musical y diversas etapas de inactividad, al admitir que “nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo porque todos pensamos diferente” y precisar que “no es que seamos una banda complicada, es que somos cinco personalidades muy diferentes”.

Tras su participación este año en el festival Vive Latino luego de una larga ausencia, la agrupación mexicana culminará su actual gira con estas dos presentaciones en la capital, de las cuales la segunda ya agotó entradas, marcando el preámbulo a la celebración de sus 40 años de trayectoria sobre los escenarios.