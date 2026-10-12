Lula endurece su discurso sobre seguridad y pide "prisión para los bandidos"

En una conversación con periodistas, Lula dijo que el Gobierno se meterá de lleno en el combate al crimen organizado para "liberar a los territorios brasileños".

"El día que el Gobierno federal pueda asumir el papel de la seguridad pública, en la medida en que la Constitución lo permita, ese día podremos decir, alto y claro, que para el pueblo trabajador queremos tranquilidad, queremos paz, queremos protección (...) y para los bandidos, queremos prisión", expresó.

Las palabras del mandatario progresista se dan en el marco de la votación esta semana en una comisión del Senado de la propuesta de modificación de la Constitución sobre seguridad pública, impulsada por el Gobierno federal.

La iniciativa, que ya recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados, busca ampliar las competencias del Gobierno federal en la lucha contra la delincuencia, una responsabilidad que hasta ahora recaía casi de manera exclusiva en los estados.

El proyecto, sin embargo, genera debate político y legislativo. Uno de sus principales puntos de controversia es el nivel de integración que propone entre las fuerzas federales, como la Policía Federal, y los cuerpos de seguridad autonómicos, representados por las policías civiles y militares de cada estado.

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Su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, fijada para el 25 de octubre, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, ha mantenido una postura de mano dura enfocada en la seguridad como uno de los ejes principales de su discurso.

Entre sus propuestas, Bolsonaro aboga por clasificar a las principales facciones delictivas del país, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como organizaciones terroristas, emulando las políticas adoptadas en Estados Unidos bajo la administración de su aliado, Donald Trump.

Sobre las elecciones, Lula dijo estar "convencido" de una victoria.

"Estoy convencido que venceremos esas elecciones, porque el pueblo brasileño desea un cambio con quien sabe cambiar, de un cambio de la mano de alguien que ya ha hecho cosas muy importantes en este país. El pueblo quiere que perfeccionemos las cosas que han sido hechas y que hagamos cosas nuevas", manifestó.