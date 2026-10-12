Más de 100 empresas de Ecuador reciben distinción de ONU por su compromiso con refugiados

Las entidades obtuvieron este sello -que se entregó por quinto año consecutivo- después de que sus postulaciones fueran valoradas por un comité formado por las agencias de cooperación de España y Corea del Sur y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre las entidades distinguidas figuran bancos, cámaras de comercio, cooperativas de ahorro y crédito, hoteles, restaurantes y compañías de los sectores de la alimentación, telecomunicaciones, transporte, salud y servicios financieros.

"Este reconocimiento llega en un momento en el que el desplazamiento forzado continúa afectando a millones de personas en América Latina y el mundo, y los recursos para responder a las crecientes necesidades humanitarias y de protección enfrentan una presión significativa", detalló el comunicado.

El 'Sello Empresa Inclusiva' es una iniciativa creada en 2022 que busca reconocer las buenas prácticas del sector privado para facilitar la integración económica de las personas refugiadas y otras personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Desde su puesta en marcha, más de 300 empresas de Ecuador han recibido esta distinción por desarrollar iniciativas de empleabilidad, formación profesional, inclusión financiera, emprendimiento y otras acciones destinadas a favorecer la participación económica de esta población.

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Algunas entidades beneficiadas fueron la Cámara de Comercio de Cuenca, Claro, Dunkin, El Danzón Estudio de Baile, Hospital Selva Real, Revista Vistazo o Expocorza, entre otras.

"Las soluciones para las personas refugiadas no pueden construirse únicamente desde la asistencia humanitaria. Requieren alianzas amplias y sostenidas que permitan a las personas reconstruir sus vidas con autonomía y dignidad", dijo Federico Agusti, representante de Acnur en Ecuador.

"El sector privado cumple un papel fundamental en ese esfuerzo, porque es quien tiene la capacidad de transformar el talento, las habilidades y la resiliencia de las personas refugiadas en oportunidades concretas que benefician a toda la sociedad", continuó.