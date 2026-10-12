Merz advierte de que la resiliencia en materia sanitaria requiere pensar de manera global

"Las crisis sanitarias, como el hantavirus y los brotes actuales de ébola, sirven como un crudo recordatorio de que, cuando se trata de salud, todos estamos profundamente interconectados", dijo Merz en su mensaje.

"Construir resiliencia solo es posible cuando pensamos y reaccionamos de manera global, y cuando nos preparamos, aprendemos y respondemos juntos con un espíritu de responsabilidad compartida", agregó.

Asimismo, el canciller recordó que Alemania "ha estado apoyando los sistemas de salud a nivel mundial durante muchos años".

"Somos un contribuyente importante para mecanismos como el Fondo para Pandemias y la Coalición para las Innovaciones ante Epidemias", sostuvo.

El mandatario subrayó que su país ha movilizado fondos, suministros técnicos y apoyo de expertos para combatir el reciente brote de ébola y apoyar el plan de respuesta continental de los países africanos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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"Durante la cumbre de este año, ustedes están debatiendo cómo podemos responder mejor como comunidad global a las amenazas actuales a la salud mundial y cómo la innovación puede ayudarnos a construir sistemas de salud más fuertes y resilientes. Esto llega, por decir lo menos, en un buen momento. Vivimos en una era de rápidos cambios políticos y tecnológicos" aseguró.