Merz insiste a SPD y Los Verdes que no negocien con La Izquierda para gobernar Berlín

"Repito mi llamamiento al SPD y a Los Verdes para que pongan fin de inmediato a las conversaciones con este partido radical de izquierda en Berlín", dijo el canciller en una rueda de prensa en la capital al término de una reunión de la dirección de su formación, la Unión Cristianodemócrata (CDU), que se prolongó durante dos días.

"No hay motivo alguno ni razón alguna para buscar ningún tipo de colaboración con este partido de izquierda aquí en Berlín. Espero que el SPD entre en razón", enfatizó Merz, que defendió que en la capital alemana puede gobernar una coalición formada por su CDU, los socialdemócratas y Los Verdes.

"Existe una mayoría, junto con la CDU, en la Cámara de Diputados de Berlín" y "esta mayoría también puede permitir la formación de un gobierno estable", afirmó el jefe del Gobierno alemán.

Merz se refirió a las negociaciones de socialdemócratas y ecologistas con La Izquierda como un "hecho sin precedentes" pese a que esas tres formaciones de izquierda han coaligado en pasados Gobiernos de la capital alemana y en otras regiones del país.

"No quiero que un partido así esté en un Gobierno regional, por no decir que no quiero que lidere el Senado con una alcaldesa-gobernadora", afirmó en alusión a la candidata izquierdista a la alcaldía, Elif Eralp, y acusó a la formación de albergar un "antisemitismo ampliamente difundido".

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En este sentido, advirtió que las relaciones con el SPD se verían afectadas si este socio "tiende la mano" a La Izquierda.

El canciller habló tras una reunión de su partido que se saldó con la aprobación de una resolución en la que se atiende, entre otras cosas, a la política de seguridad y se afirma que entre las prioridades del partido figura la lucha contra "bandas criminales, los extremistas, los islamistas y los antisemitas".

Junto a Merz, la secretaria general de la CDU, Franziska Hoppermann, aludió también a las negociaciones en Berlín y los reproches hechos a La Izquierda sobre antisemitismo y su supuesta cercanía de bandas criminales.

"Luchamos contra la delincuencia de bandas organizadas, los extremistas, los islamistas y los antisemitas. Aunque esto parezca algo obvio, lamentablemente no lo es si nos fijamos en lo que ocurre aquí en Berlín", señaló Hoppermann.

El pasado jueves comenzaron las conversaciones formales de los representante de La Izquierda, SPD y Los Verdes para formar gobierno en la capital, después de alcanzar un acuerdo sobre la lucha contra el antisemitismo, tal y como pedían socialdemócratas y ecologistas.

El pasado 20 de septiembre, La Izquierda se impuso en las elecciones de Berlín, en las que consiguió un 25,7 % de los votos, por delante de la CDU (18,8 %), la ultraderechista Alternativa para ALemania (AfD, 16,3 %), Los Verdes (14,3 %) y el SPD (12,1 %).