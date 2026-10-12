Oxfam llevará al Estado francés a los tribunales por su "injusticia tributaria"

La iniciativa original, que se inscribe en la estela de la presentada por esta misma organización y otra en 2018 por inacción climática, y que culminó con la condena de Francia, supone una primera etapa para conseguir un giro de timón en la política tributaria del país, indicaron sus impulsores en una rueda de prensa en París.

"Nos hacemos eco de un sentimiento de injusticia que hay en la sociedad con los impuestos, el de que se está creando una clase de privilegiados. Los más ricos se compran el derecho a no estar sometidos a las mismas reglas que la mayoría de los franceses", indicó la presidenta de Oxfam, la exministra ecologista Cécile Duflot.

La ONG se basa en diversos estudios, incluidos algunos del Tribunal de Cuentas, que concluyen que "el sistema fiscal francés no garantiza suficientemente la igualdad ante el impuesto".

Apunta a los diferentes mecanismos de optimización fiscal al alcance de las grandes fortunas que les permiten pagar apenas el 26 % de sus ganancias, frente a casi el 50 % del resto de los franceses.

La llegada de Emmanuel Macron al poder en 2017 no ha hecho más que intensificar esa injusticia, señala Oxfam, que indicó que los 32 hombres más ricos del país han doblado su fortuna en los últimos nueve años.

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En un primer momento, la ONG enviará un requerimiento judicial al Ministerio de Economía para acabar con esa "injusticia tributaria". En caso de no obtener respuesta o de que esta sea insatisfactoria, presentarán una denuncia ante los tribunales.

"Un juez no puede cambiar la política de un país, pero puede ordenar que se respeten algunos principios", señaló Duflot.

La acción judicial de Oxfam irá encaminada a tres objetivos: garantizar la igualdad ante los impuestos, luchar de forma efectiva contra el fraude y evaluar los efectos de las políticas fiscales de los Gobiernos.

Entre las medidas que propugna la organización figura la llamada 'tasa Zucman', que persigue imponer un impuesto del 2 % al patrimonio de los más ricos, la eliminación de algunos instrumentos de desgravación que utilizan y la introducción de impuestos para los beneficios transferidos a paraísos fiscales.

En paralelo, Oxfam lanzará una petición ciudadana para recabar apoyos en su lucha por conseguir una mayor justicia impositiva.

Duflot aseguró que este movimiento persigue también que la justicia fiscal figure en el debate político en plena precampaña para las presidenciales de abril y mayo próximos, para que los diferentes candidatos se posicionen sobre la misma.