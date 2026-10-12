Piden liberar a seis cristianos egipcios detenidos por parodiar el rezo musulmán en TikTok

La EIPR condenó en un comunicado la detención de los seis jóvenes, entre ellos un menor, en una aldea de la gobernación de Minya (una de las regiones con mayor concentración de cristianos coptos del país), que se produjo "tras la publicación de un breve vídeo que parodiaba una escena cómica de la película 'Khalawis', estrenada en los cines egipcios en 2018".

La escena muestra a varios prisioneros preparándose para rezar, aunque ninguno de ellos conoce los versículos necesarios para realizar la oración. Numerosos egipcios ya habían parodiado esta misma escena en redes sociales sin que ello hubiera suscitado polémica alguna.

Tras su detención, la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado comenzó a interrogar a los seis jóvenes el pasado sábado y, este domingo, el juez encargado de la renovación de medidas cautelares del tribunal prorrogó su detención por otros 15 días, "sin la presencia de sus abogados defensores", denunció la ONG.

Los jóvenes se enfrentan a cargos "por utilizar la religión para difundir ideas extremistas, menosprecio a la religión e insulto a una confesión religiosa mediante la publicación de un vídeo que se burlaba de la oración musulmana", añadió.

Los detenidos explicaron durante el interrogatorio que ellos grabaron el vídeo y lo publicaron en TikTok, pero luego lo borraron horas más tarde tras recibir advertencias de amigos.

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Sin embargo, un vecino de la localidad encontró las imágenes y las republicó expresando su rechazo al contenido, lo que generó una oleada de comentarios incendiarios contra los jóvenes, sus familias y la comunidad cristiana del pueblo.

La polémica creció tanto que los residentes y la iglesia acabaron entregando a los jóvenes en la comisaría para evitar una "escalada de tensión sectaria" y confiando en "la promesa policial de liberarlos una vez que la situación se calmara", explicó la EIPR.

Sin embargo, la familia se sorprendió al enterarse que los jóvenes fueron presentados ante la Fiscalía y siguen detenidos.

La ONG consideró que "la escalada de tensión sectaria, desencadenada por la imitación de una escena cómica de una película que sigue emitiéndose en canales por satélite y que contó con la aprobación oficial de la censura antes de su producción, refleja una tensión profundamente arraigada en las relaciones entre los residentes musulmanes y cristianos del pueblo".