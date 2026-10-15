Al Jazeera tilda de "atentado" contra la libertad de prensa el espionaje a sus periodistas

La cadena catarí aseguró en un comunicado que "colaboró ​​voluntariamente con los investigadores, una colaboración que, según el informe, ayudó a verificar estos ataques y a documentarlos públicamente".

Al Jazeera añadió que "sigue tomando las medidas oportunas para proteger a su personal y a sus sistemas" y afirmó que "atacar a periodistas constituye un atentado contra la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada".

Asimismo, exigió "que los responsables rindan cuentas".

Citizen Lab, centro canadiense especializado en el análisis del espionaje digital, la vigilancia gubernamental y las amenazas tecnológicas, aseguró que es la primera confirmación técnica de ataques con programas espía mercenarios distribuidos mediante anuncios digitales y ejecutados sin intervención del usuario, una técnica conocida como 'zero-click'.

Los investigadores determinaron con "alta confianza" que al menos 45 dispositivos de Al Jazeera fueron atacados e infectados en 2024 y 2025 con tecnología de Candiru, una empresa israelí de espionaje informático.

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La operación utilizó la plataforma publicitaria de otra compañía israelí, Discover-Tech, que, según Citizen Lab, actuaba como intermediaria entre empresas de espionaje y el sector de la publicidad digital.

El sistema, bautizado como "AdFection", aprovecha las subastas automáticas que determinan qué anuncios aparecen en páginas web y aplicaciones.