Iglesia en Argentina, Perú y Uruguay reza por salud del papa y espera que mantenga visita

Así lo indicaron este viernes en un encuentro con la prensa el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla; el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán; y el obispo auxiliar de Córdoba, monseñor Alejandro Musolino.

El Vaticano publicó justo este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras su operación, oficiando misa en el hospital Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Un día antes, el cardenal y secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, dijo que "hay que esperar" a conocer la evolución del sumo pontífice para saber sus planes de futuro, entre los que está incluido el viaje que tiene programado en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

"Aquí estamos con una gran expectativa de que el papa venga, pero ante todo en estos días rezando por su salud y por su bienestar, para que pueda realmente estar bien. Eso lo ponemos por encima de cualquier deseo que tenemos. Lo estamos esperando con muchas ganas. La Iglesia y el Estado estamos trabajando para que la visita pueda ser lo mejor posible", dijo Sturla durante el encuentro, llevado a cabo de forma virtual.

Allí recordó que Uruguay hace más de cien años vive una fuerte secularización y añadió que en ese país solo un 33 % de la población se dice católica, al tiempo que un 28 % cree en dios pero no tiene una iglesia o religión propia, un 11 % son de otras religiones y un 28 % son agnósticos y ateos.

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Más allá de esto, celebró que hay encuestas que dicen que el 60 % de los uruguayos están "con mucha esperanza" de que llegue el papa y no hay casi oposición a su visita.

"Nosotros confiamos que la visita, esperamos que pueda realizarse ahora, pero si no es eso lo conveniente lo esperamos al papa apenas pueda tener la salud suficiente para venir a nuestra tierra", concluyó.

Musolino también subrayó que lo más importante es la salud de León XIV.

"Rezamos por el papa y lo más importante no es que venga o no venga, sino que rezamos y lo esperamos cuando él esté bien. Lo queremos tener entre nosotros para que venga a celebrar nuestra fe con la mayor salud posible", enfatizó.

El obispo auxiliar de Córdoba también pidió que con su visita se sientan bienvenidos no solamente los católicos, sino "todos los hombres y mujeres de buena voluntad".

Por su parte, Farfán indicó que el viaje del papa programado para noviembre "ha significado una esperanza", aunque hizo hincapié en que en este momento se encuentran orando por el papa.

"Nos interesa su salud y que su recuperación sea óptima", dijo el obispo de Chiclayo, quien adelantó que, con su viaje a Perú, el sumo pontífice estará "en su casa".

Finalmente, al ser consultados por posibles cambios, los representantes de la Iglesia Católica dijeron estar atentos a cualquier recomendación que les de la Santa Sede.

"Si ellos nos dan algunas recomendaciones y hay que cortar o reducir algunos encuentros estamos prestos al diálogo y atentos a sus recomendaciones. Si fuera el caso que no se pudiera dar la visita, nosotros seguiremos con ese entusiasmo de prepararnos, porque llegará el momento en que el santo padre esté recuperado y pueda visitarnos", apuntó Farfán.