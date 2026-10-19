'Street Fighter' lidera la taquilla con 51 millones de recaudación

Pese a estas cifras, la acogida del filme está siendo tibia para la adaptación por Kitao Sakurai del mítico videojuego de Capcom. La película obtiene una calificación de 'B-' en las encuestas realizadas a los espectadores al salir de las salas (CinemaScore) y un 42 % en Rotten Tomatoes.

La sorpresa llega de la mano del documental 'You Can See Everything', un atípico proyecto dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre la figura de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por estafa, que se posiciona en Norteamérica como la segunda película más vista con 15 millones de dólares de recaudación.

La cifra es llamativa al tratarse de un documental y porque hasta hace dos meses el filme se había mantenido en secreto hasta que se pudo ver por primera vez este septiembre en el Festival de Telluride (Colorado, Estados Unidos). El filme dura 172 minutos, casi tres horas, y está distribuida por la prestigiosa A24.

Fielder es conocido por su peculiar habilidad para combinar realidad y ficción en obras como 'The Rehearsal' ('Los ensayos') de HBO, y 'Nathan For You', de Comedy Central.

Oppenheim, su codirector, ha dirigido 'Primetime', protagonizada por Robert Pattinson, que ha recaudado cerca de 50 millones de dólares frente a un presupuesto de 15 millones. El filme todavía solo se ha exhibido en Norteamérica en 855 salas.

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'Other momy' ('La otra madre'), que se estreno el pasado 9 de octubre, sigue su recorrido y alcanza una recaudación de 78 millones de dólares en todo el mundo -44 millones en Norteamérica-; mientras 'Whalefall' una película de terror y supervivencia ha desembarcado este fin de semana en los cines con una recaudación de 17 millones de dólares en todo el mundo.

'Sense and Sensibility' ('Sentido y Sensibilidad'), estrenada también este fin de semana, ha conseguido colocarse a la cola de las más taquilleras en Norteamérica -quinto puesto-, con una recaudación de 18,5 millones de dólares en todo el mundo, de los que 7,2 millones corresponden a esta región.

Por su parte 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, y que ha generado muchas expectativas en Estados Unidos en la carrera a los Óscars, se ha convertido en el segundo mejor estreno limitado en salas de cine EE.UU. para una película en idioma diferente al inglés de Netflix, según informó la plataforma este domingo.

La película, que tuvo un estreno en solo cuatro salas en Los Ángeles y Nueva York, recaudó 277.500 dólares este fin de semana, lo que representó un promedio excepcional de 69.375 dólares por sala, la segunda cifra más alta registrada para una película extranjera de la plataforma.